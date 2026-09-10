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Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Haber Globla'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Instagram’da satış yapan bir züccaciye hesabından boncuk ve takı malzemeleri satın almak isteyen bir tüketici, satıcıyla iletişime geçti. Ürünlerin belirlenmesinin ardından satıcının ilettiği ödeme linkine tıklayan tüketici, hesaba yaklaşık 70 bin TL ödeme yaptı.

Ödemenin gerçekleşmesinin ardından ürünlerin teslim edilmemesi ve satıcının iletişimi kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur, hukuki süreç başlattı.

SAVCILIK BİLİŞİM BİRİMLERİ PARANIN İZİNİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirten mağdurun avukatı Gizem Gonce, ödemenin doğrudan satıcıya ait bir IBAN yerine ödeme linki üzerinden yapılması nedeniyle paranın ulaştığı hesapların ve kişilerin tespiti için bilişim birimleri tarafından detaylı bir inceleme yürütüldüğünü açıkladı.

Gonce, tüketicilerin "ürün belki sonra gelir" düşüncesiyle beklemesi sebebiyle dolandırıldıklarını geç fark ettiklerini ve şikâyet süreçlerinin geciktiğini ifade etti.

"SADECE INSTAGRAM HESABINA GÜVENMEYİN"

Sosyal medyada benzer mağduriyetlerin sıklıkla yaşandığına dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, tüketicilerin alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

LİNK KONTROLÜ: Tıklanan ödeme linkinin hangi resmi siteye ve altyapıya ait olduğu mutlaka doğrulanmalı.

TİCARİ BİLGİ ARAŞTIRMASI: Sadece sosyal medya profiline güvenilmeyip satıcının gerçek ticari unvanı ve iletişim bilgileri araştırılmalı.

ŞÜPHELİ FİYATLAR: Olağan dışı derecede düşük fiyatlı ürünlere karşı temkinli yaklaşılmalı.

DELİLLERİ SAKLAYIN, ZAMAN KAYBETMEDEN BAŞVURUN

Ödeme yapılmasına rağmen ürünün gönderilmediği durumlarda delillerin korunması gerektiğini vurgulayan Gonce; satıcıyla yapılan yazışmaların, ödeme dekontlarının, hesap bilgilerinin ve ilan ekran görüntülerinin saklanmasını tavsiye etti.

Şüphe duyulduğu an beklemeden ceza ve tüketici hukuku kapsamında adli yollara başvurulması gerektiğini belirten Gonce, "Şüphe varsa ödeme yapmayın; mağduriyet yaşandıysa da harekete geçmek için beklemeyin" uyarısında bulundu.