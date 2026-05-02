Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Başakşehir karşılaşması öncesi açıklama yaptı.

Göle, "Öncelikle zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Üzgünüz ama devam etmek zorundayız. Tek bir hedefimiz kaldı, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bunun için gerekenleri yapacağız." dedi.

Murat Göle, kadrodaki eksikler için, "Skriniar ve Nene'nin sakatlıkları devam ediyor. Kaptanımız Beşiktaş maçıyla döndü. Normalde planlanandan daha erken döndü. Ağrıları artmış durumda. Nene de aynı şekilde. Ameliyat durumu olabilir. Tek antrenmanla Edson ve Asensio kadromuzda. Tek antrenmanla çıktılar. Edson 6 aydır sahalardan uzak. Onu korumak zorundayız. Asensio'yu korumak zorundayız. Hassas ve şüpheli bir durumu var." diye konuştu.