Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı

ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı

ASELSAN, genel maksat bombalarını hassas akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti (LGK) üretimine dair görüntüleri paylaştı. Üretilen MK-82 ve MK-84’ler, artık hareketli hedefleri de yüksek hassasiyetle vurabiliyor. İşte detaylar...

Sinan Başhan
Haberi Paylaş
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 1

Türkiye'nin başat savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, hava platformlarından atılan genel maksat bombalarını akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti (LGK) üretiminde kapasite ve otomasyon seviyesini artırmaya sürdürüyor.

1 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 2

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve savaş uçaklarının vuruş hassasiyetini artıran bu sistemler, modern harp sahasının vazgeçilmez unsurları arasında sayılıyor.

2 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 3

ASELSAN bünyesinde kurulan yüksek teknolojili üretim hatları, robotik kollar ve hassas optik test sistemleriyle donatılmış vaziyette bulunuyor.

3 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 4

Lazer Güdüm Kiti sistemi; mühimmatın burun kısmına yerleştirilen lazer arayıcı başlık, kontrol tahrik sistemi ve kanatçıklardan meydana geliyor.

4 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 5

Bu teknolojik dönüşüm sayesinde MK-82 ve MK-84 gibi genel maksat bombaları, hareketli hedeflere karşı dahi yüksek vuruş hassasiyeti (CEP) kazanıyor.

5 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 6

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Son paylaşılan görüntülerde, üretim bandından çıkan yüzlerce LGK biriminin sevkiyat öncesi titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği görüldü.

6 7
ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı - Resim: 7

ASELSAN’ın bu kapasitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat envanterindeki yerlilik oranını pekiştirirken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini de güçlendiriyor.

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro