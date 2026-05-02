ASELSAN'dan gövde gösterisi: Görüntüler ilk kez paylaşıldı
ASELSAN, genel maksat bombalarını hassas akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti (LGK) üretimine dair görüntüleri paylaştı. Üretilen MK-82 ve MK-84'ler, artık hareketli hedefleri de yüksek hassasiyetle vurabiliyor. İşte detaylar...
İnsansız Hava Araçları (İHA) ve savaş uçaklarının vuruş hassasiyetini artıran bu sistemler, modern harp sahasının vazgeçilmez unsurları arasında sayılıyor.
ASELSAN bünyesinde kurulan yüksek teknolojili üretim hatları, robotik kollar ve hassas optik test sistemleriyle donatılmış vaziyette bulunuyor.
Lazer Güdüm Kiti sistemi; mühimmatın burun kısmına yerleştirilen lazer arayıcı başlık, kontrol tahrik sistemi ve kanatçıklardan meydana geliyor.
Bu teknolojik dönüşüm sayesinde MK-82 ve MK-84 gibi genel maksat bombaları, hareketli hedeflere karşı dahi yüksek vuruş hassasiyeti (CEP) kazanıyor.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Son paylaşılan görüntülerde, üretim bandından çıkan yüzlerce LGK biriminin sevkiyat öncesi titiz bir kalite kontrol sürecinden geçtiği görüldü.
ASELSAN’ın bu kapasitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat envanterindeki yerlilik oranını pekiştirirken, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyelini de güçlendiriyor.