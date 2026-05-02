Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 12°
Mimari ve konfor yarıştı: Dünyanın en lüks tren istasyonları belli oldu

Dünyanın en lüks tren istasyonları açıklandı. Zürih’ten Tokyo’ya, Paris’ten New York’a uzanan listede mimari harikalar, lüks bekleme salonları ve yüksek hizmet kalitesi dikkat çekiyor. İşte listede öne çıkan tren istasyonları...

Seyahat sigortası şirketi AllClear tarafından hazırlanan yeni araştırmada dünyanın en lüks ve prestijli tren istasyonları belirlendi. Değerlendirmede özel bekleme salonları, yoğunluk oranı, gurme restoran seçenekleri, yakın çevredeki lüks oteller ve kullanıcı yorumları gibi birçok kriter dikkate alındı. İşte listeye giren en dikkat çekici tren istasyonları...

21. BERLİN HAUPTBAHNHOF, ALMANYA

Avrupa’nın en büyük tren merkezlerinden biri olarak “kendi başına bir şehir” şeklinde tanımlanıyor.

20. TAİPEİ MAİN STATİON, TAYVAN

Alışveriş ve yemek alanlarıyla yoğun kullanılan merkezlerden biri. Modern tasarımıyla Tayvan'ın yüksek ulaşım standartlarını yansıtıyor.

19. WAİTEMATĀ TREN İSTASYONU, AUCKLAND, YENİ ZELANDA

Şehir merkezindeki tek istasyon olan yapı, tarihi postane binası etrafında bulunuyor. Edward dönemi mimarisi ve modern iç tasarımı tezatlığı gözler önüne seriyor.

18. VİYANA HAUPTBAHNHOF, AVUSTURYA

Modern tasarımı ve güçlü ulaşım bağlantılarıyla örnek gösteriliyor.

17. MÜNİH HAUPTBAHNHOF, ALMANYA

Münih'in ana istasyonu olan yapı, modernist mimarisiyle öne çıkıyor. Temizliği ve düzeniyle yolculardan olumlu yorumlar alıyor.

16. MİLANO CENTRALE, İTALYA

1930'larda açılan istasyon, tarihi ve anıtsal mimarisiyle dikkat çekiyor.

15. GARE DU NORD, FRANSA

Londra bağlantısıyla Avrupa’nın en yoğun istasyonlarından biri.

14. PRAG ANA TREN GARI, ÇEKYA

61 puanla listeye girmeyi başaran yapı, klasik ve modern mimarinin birleşimiyle dikkat çekiyor.

13. ANTWERP CENTRAL, BELÇİKA

1905 yılında açıldığında eleştirilen tren istasyonu, f arklı mimari stilleri ve mermerleriyle dikkat çeken istasyon, dünyanın en etkileyici yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

12. ST PANCRAS INTERNATİONAL, İNGİLTERE

Eurostar bağlantısıyla Avrupa’nın en kritik ulaşım noktalarından biri. Fransa, Belçika ve Hollanda'dan gelen trenlerin geçiş noktası olmasıyla önem taşıyor.

11. GARE DE LYON, FRANSA

Saat kulesiyle bilinen istasyon, Paris'ten Güney Fransa'ya giden trenlerin ana merkezlerinden biri.

10. ROMA TERMİNİ, İTALYA

64 puan alan istasyon, lüks deneyim sunan merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Zengin alışveriş seçenekleri, bekleme alanları ve çevresindeki otellerle dikkat çekiyor.

9. PADDİNGTON, İNGİLTERE

Paddington Ayısı ile özdeşleşen istasyon, turistik ilgisi yüksek yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

8. GRAND CENTRAL TERMİNAL, ABD

1913’te açılan istasyon yılda milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Mimari yapısıyla dünyanın en ikonik tren terminallerinden biri. Yılda 21,6 milyon ziyaretçi ağırlayan istasyon, "dünyanın en güzel istasyonlarından biri" olarak tanımlanıyor.

7. AMSTERDAM CENTRAAL, HOLLANDA

Tarihi mimarisiyle Avrupa’nın en görkemli ve etkileyici istasyonlarından biri kabul ediliyor. Yüksek kullanıcı puanlarıyla öne çıkıyor.

6. FİRENZE SANTA MARİA NOVELLA, İTALYA

Kanada'yla aynı puanı alan istasyon, Floransa'nın estetik dokusunu yansıtıyor. Floransa’nın estetik ruhunu yansıtan istasyon, alışveriş ve yemek alanlarıyla dikkat çekiyor. Tarihi merkeze açılan önemli bir ulaşım noktası.

5. TORONTO UNİON STATİON, KANADA

68 puanla listede yer alan istasyon, yoğun yapısına rağmen temizliği ve düzeniyle öne çıkıyor. CN Kulesi ve stadyuma yakın konumda bulunuyor.

4. TOKYO STATİON, JAPONYA

Listenin yer alan üçüncü Japon istasyonu Tokyo Station oldu.Tarihi mimarisiyle öne çıkan Tokyo Station, Japonya’nın ulaşım ağının merkezi olarak biliniyor. Geniş restoran ve özel salon seçenekleri sunuyor.

3. KYOTO STATİON, JAPONYA

74 puan alan Kyoto Station, Hiroshi Hara imzalı futuristik tasarımıyla dikkat çekiyor. VIP salonlar, bagaj hizmetleri ve lüks otellere yakınlığıyla öne çıkıyor.

2. OSAKA STATİON CİTY, JAPONYA

77 puanla ikinci sırada yer alan Osaka Station City, geniş alışveriş alanları ve kaliteli restoranlarıyla öne çıkıyor. 14. kattaki “Sky Farm” bölgesi şehir manzarası ve gün batımıyla ilgi görüyor.

1. ZÜRİH HAUPTBAHNHOF, İSVİÇRE

Listenin zirvesinde Zürih Hauptbahnhof yer aldı.
İsviçre’nin en büyük ve en yoğun tren istasyonu olan yapı 1847 yılında inşa edildi. Yolculara üst düzey bir deneyim sunan istasyonda birinci sınıf bekleme salonları, 100’den fazla mağaza ve yüksek kullanıcı memnuniyeti dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
