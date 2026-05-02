02 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi Gıda devi iflas etti: 67 yıldır zirvedeydi

Amerika Birleşik Devletleri gıda tedarik zincirinin en köklü halkalarından biri daha ekonomik zorluklara yenik düşerek iflas etti. 67 yıldır zirvede olan, yerel marketlerin vazgeçilmezi dev şirket Potato Specialty Company, satışlarını tamamen durdurarak resmen iflas başvurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
YARIM ASIRLIK DEV DEVRİLDİ

Batı Teksas merkezli Potato Specialty Company'nin 28 Nisan 2026 tarihinde Teksas Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne sunduğu iflas başvurusu, bölgedeki gıda ekosistemi için bir devrin kapandığını tescil etti.

Özellikle yerel marketlerin ve geniş şube ağına sahip restoran zincirlerinin ana tedarikçisi olan iflas eden Potato Specialty Company, taze sebze, meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımında yarım asrı aşkın süredir kilit rol oynuyordu.

SEKTÖRDE "ZİNCİRLEME ETKİ" ENDİŞESİ

İflas eden dev şirketin faaliyetlerini durdurup varlık satış sürecine girmesi, halihazırda yüksek maliyetlerle boğuşan gıda sektöründe alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Sektör analizlerine göre:

Patates ve taze ürün tedariğinde oluşacak açık, bölgedeki işletmelerin maliyetlerini tırmandırabilir.

Yerel marketlerin vazgeçilmezi olan bu ağın çöküşü, gıda fiyatlarına doğrudan yansıyabilir.

ABD GENELİNDE İFLAS DALGASI BÜYÜYOR

Potato Specialty Company’nin iflası, ülke genelinde perakende ve restoran sektörünü vuran geniş çaplı krizin son halkası olarak görülüyor.

Ekonomistlere göre dev şirketin iflasının temel nedenleri şunlar:

Yüksek faiz oranları şirketlerin finansman maliyetlerini artırıyor.

Lojistik giderler artan nakliye ve enerji maliyetleri kar marjlarını eritiyor.

Tüketici durgunluğu alım gücünün düşmesiyle harcamalarda yaşanan azalma, orta ölçekli devleri iflasa zorluyor.

Ekonomistler, 2026 yılı sonuna kadar ABD genelinde 2 binden fazla mağazanın daha iflasını bekliyor. 67 yıldır zirvede olan gıda devi Potato Specialty’nin iflası piyasalarda yankı uyandırırken ekonomik daralmanın ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

