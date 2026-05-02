Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir FK’yi 3-1 mağlup etti.

Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede düdük Oğuzhan Aksu’daydı. Sarı-lacivertliler, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla üç puana uzandı.

Öte yandan Fenerbahçe’de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında teknik sorumlu Zeki Murat Göle yer aldı.

TALISCA’DAN HAT-TRİCK

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Anderson Talisca’nın golüyle öne geçti. Ceza sahası içindeki karambolde Musaba’nın şutunu kaleci Muhammed Şengezer kurtarırken, dönen topu Talisca ağlara gönderdi.

Başakşehir bu gole 36. dakikada Amine Harit ile cevap verdi. Harit’in şutu savunmaya çarparak filelerle buluştu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Talisca, 58. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 73. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 70’e yükseltti, Başakşehir FK ise 51 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Musaba, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım

FENERBAHÇE 3-1 BAŞAKŞEHİR (ÖNEMLİ ANLAR)

Oğuzhan Aksu'nun düdüğüyle maça Fenerbahçe başladı.

TOP KALECİ MERT'TE KALDI

6' Başakşehir'de Kazımcan'ın ortasında top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

MUSABA'NIN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

9' İsmail'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, ceza sahasını girip şutunu çekti; top dışarı çıktı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

14' Kerem’in ortasında kimse topa dokunamadı. Atağın devamında Çağlar Söyüncü’nün pasıyla topla buluşan İsmail Yüksek, ceza sahası yayı üzerinden yerden şutunu çekti ancak Muhammed Şengezer gole izin vermedi. Dönen topu alan Kerem’in sağ çaprazdan yaptığı vuruş ise yan ağlarda kaldı.

DUARTE ARAYA GİRDİ

21' Fenerbahçe'de Kerem, ceza sahası içine girmek istedi ancak Başakşehir savunmasında Duarte araya girdi.

TALISCA ATTI! FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

28' Ceza sahası içindeki karambolde Musaba’nın şutunu Muhammed Şengezer kurtardı, dönen topu Talisca ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

HARIT ATTI! BAŞAKŞEHİR MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

36' Başakşehir beraberlik golünü buldu. Sol kanattan gelişen atakta A. Harit’in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE 1-1 BAŞAKŞEHİR (İLK YARI SONUCU)

46' Oğuzhan Aksu'nun düdüğüyle 2. yarıya Başakşehir başladı.

BAŞAKŞEHİR ETKİLİ GELDİ

47' Shomurodov'un pasında ceza sahasına giren Yusuf, ceza sahası içinden şutunu çekti. Top yandan dışarı çıktı.

KANTE'NİN ŞUTUNU SAVUNMA KARŞILADI

49' Kerem'in pasında topla buluşan Kante şutunu çekti; top savunmadan döndü.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

54' Başakşehir'in sol kanattan geliştirdiği atakta Bertuğ'un şutu üstten dışarıya gitti.

TALISCA TEKRAR SAHNEDE! FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

58' Fenerbahçe'de sahneye yeniden çıkan Talisca ceza sahası içinden şık bir vuruşla golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

TALISCA 3. GOLE YAKLAŞTI

68' Fenerbahçe'nin atağında Talisca üçüncü gole yaklaştı. Brezilyalı futbolcunun şutunu Muhammed kurtardı.

NE YAPTIN SEN TALISCA?

73' Fred'in pasında topla buluşan Talisca, sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımını 3-1'öne geçirdi. Brezilyalı yıldız hat-trick yapmış oldu.

TOP KORNERE GİTTİ

78' Fenerbahçe'de sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ortasını yaptı; Kazımcan araya girdi ve top kornere gitti.

MUHAMMED KURTARDI! KORNER

81' Kerem'in pasında topla buluşan Fred, sol çaprazdan şutunu çekti; Muhammed topu kornere çeldi.