Yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip Çin'in yüzde 65'inden fazlasının 2030 yılına kadar fazla kilolu veya obez olabileceğinin tahmin edilmesiyle ülkede obezite ilaçlarındaki rekabeti kızıştırdı. Obezite ilacı pazarında rekabet artıyor. 2 dev marka Eli Lilly ve Novo Nordisk Çin'de fiyatlarını düşürme kararı aldı. Novo Nordisk, Wegovy’nin bazı dozlarında yüzde 48’e varan indirim yapacak. Eli Lilly de Mounjaro’nun fiyatını yılbaşından itibaren önemli ölçüde düşürecek.

ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Çin merkezli Yicai’nin haberine göre, Novo Nordisk Wegovy'nin en yüksek iki dozunun liste fiyatlarını yüzde 48 oranında düşürürek sırasıyla aylık 987 yuan (141 dolar) ve 1284 yuana (183 dolar) indirdi.

Şirket, zayıflama ilaçlarının fiyatlarını düşürmenin hasta maliyetlerini azaltacağını ve tedaviye erişilebilirliği artıracağını belirtti.

Nanjing’deki bir hastanenin WeChat hesabında verdiği bilgiye göre, Eli Lilly de 1 Ocak’tan itibaren, kilo kaybı için kullanılan Mounjaro’nun fiyatını düşürecek.

Çin'deki e-ticaret platformlarında 10 mg’lık Mounjaro enjektör kalemi yaklaşık 445 yuan (63 dolar) fiyatla listeleniyor. Bu rakam, önceki 2 bin 180 yuanlık (311 dolar) fiyatın oldukça altında.

Çin'den önce ilaç üreticileri ABD ve Hindistan'da da fiyatlarını yüzde 37 oranında düşürmüştü.

Beyaz Saray'dan kasım ayında gelen açıklamada, Ozempic adlı zayıflama ilacının aylık fiyatının 1000 dolardan 350 dolara, Wegovy adlı ilacın ise 1350 dolardan 1000 dolara ineceği duyurulmuştu. (Dünya)

ZAYIFLAMA İĞNESİ NEDİR?

Uzmanlara göre, zayıflama iğnesi, kilo kaybını teşvik etmek amacıyla kullanılan enjeksiyonlu ilaçlardır. Genellikle GLP-1 (glukagon benzeri peptid-1) analogları olarak bilinen bu ilaçlar, vücudun doğal GLP-1 hormonunu taklit eder. GLP-1 hormonları, pankreasın insülin üretimini artırarak ve iştahı azaltarak kilo kaybını destekler.

Öte yandan GLP-1 ilaçlarının en yaygın yan etkileri arasında mide bulantısı, kusma ve kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetleri de yer alıyor. Uzmanlar yaygınlaşan zayıflama iğnelerinin ancak belirli sağlık koşullarına sahip hastalarda kullanılabileceğini belirterek, ilacın etkisinin görülebilmesi için en az 3 ay düzenli kullanım ve 1 yıllık tedavi süreci gerektiğini; yanlış ve kontrolsüz kullanımın ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.