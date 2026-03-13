Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji’den saat vererek peş peşe uyarılar geldi. Doğu’da sağanak ve kar yağışı beklenirken; çığ, kar erimesi ve toz taşınımı riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 1

Ülke genelinde hava durumu hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin doğusunda yağış ve toz taşınımı etkili olurken, yüksek kesimler için hayati uyarılar geldi.

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 2

Bugün özellikle Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu’nun bazı illerinde (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak) sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ve Tunceli çevrelerinde ise hava soğuyarak karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu, sakin bir hava hakim.

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 3

Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kar erimelerine karşı da hazırlıklı olunmalı.

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 4

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 5

Toz Taşınımı: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımı bekleniyor. Hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması şart.

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 6

Buzlanma ve Sis: İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis görülebilir. Sürücülerin dikkatine!

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 7

Hava sıcaklıklarında büyük bir değişim öngörülmüyor; mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 9

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji saat ve şehirleri vererek uyardı: Lapa lapa kar geliyor - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

