Egzoz patlatırken polise yakalandı... Hem parasından hem de arabasından oldu

Yeni trafik kanunuyla birlikte kurallara uymayan sürücülere de peş peşe ağız cezalar yazılıyor. Egzoz patlatırken polise yakalanan genç, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu.

Aksaray'da gece yarısı abartı egzozla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 710 lira ceza kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, gece yarısı Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın abartı egzozla patlama sesi yaparak tesiste trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan Bölge Trafik Şubesi ekipleri kısa sürede tesise intikal ederek aracı uzaktan takibe aldı.

Bir süre yapılan takibin ardından aracın abart egzozlu olduğunu ve egzoz patlattığını fark eden polis ekipleri aracı tesis önünde aldı.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Batuhan Ü. (24) isimli sürücünün 68 DB 668 plakalı aracının kaputu açılarak incelendi.

5 8
Yapılan incelemede abartı egzoz ünitesi bulunurken, kumandalı olduğu tespit edilen ürün polis ekiplerince kontrol edildi.

6 8
Aracın çalıştırılarak abart egzoz olduğu kanıtlanırken, sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 710 lira ceza kesildi.

7 8
Araç ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

8 8
Kaynak: İHA
