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Kaynak: İHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki birimlerin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında, mevzuata aykırılığı saptanan bahis ve müstehcen içerikli 412 web sayfasına erişim engeli getirildi.

Siber alanda gerçekleştirilen denetimlerde, kanun dışı bahis oynatıldığı ve genel ahlaka aykırı unsurlar barındırdığı anlaşılan toplam 412 dijital platform belirlendi. Saptanan bu adreslerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu aracılığıyla engellenmesinin sağlandığı duyuruldu. Kapatılan platformların 347 tanesinin illegal bahis, 65 tanesinin ise gayriahlaki yayınlar içerdiği kaydedildi.

Diğer taraftan, Etimesgut bölgesinde meydana gelen 8 ayrı siber dolandırıcılık vakasının çözüme kavuşturulduğu, gözaltına alınan 11 zanlı özelinde hukuki işlemlerin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.