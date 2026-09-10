Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 2026" verilerine göre, işletmelerin teknoloji ve internet kullanım alışkanlıklarında önemli artışlar kaydedildi. 10 veya daha fazla çalışanı olan girişimlerin sabit hat üzerinden internete erişim oranı bu yıl yüzde 92,7 seviyesine ulaştı. Yüksek hızlı internet tercih edenlerin oranındaki artış da dikkat çekti; kullanıcıların yüzde 52,9'u 100 megabit/saniye ve üzeri hızları tercih etti.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARTIYOR



İşletmelerin görünürlüğünü artırmak için başvurduğu sosyal medya uygulamalarının kullanım oranı, geçtiğimiz yıla kıyasla yükselerek yüzde 57,7'ye ulaştı. Sosyal medyanın en aktif kullanıldığı alan yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri olurken, en düşük kullanım yüzde 40,7 ile inşaat sektöründe görüldü. Büyük ölçekli işletmelerin (250 ve üzeri çalışan) yüzde 86,6'sının sosyal medyayı aktif olarak kullandığı belirlendi.

E-TİCARET FAALİYETLERİNDE YÜKSELİŞ



Elektronik veri alışverişi veya internet üzerinden satış yapan girişimlerin oranında istikrarlı bir büyüme kaydedildi. 2025 yılında yüzde 17,1 olan e-satış oranı, özellikle konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe yüzde 43,3 ile zirveyi gördü. Bu sektörü yayımcılık ve perakende ticaret izledi.

BİLİŞİM UZMANI İSTİHDAMINDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı yüzde 15,2'ye çıktı. Ancak personel arayışında olan şirketlerin yüzde 31,7'si işe alım sürecinde zorluklarla karşılaştı. En büyük sorunların başında, adayların yüksek ücret beklentisi (yüzde 82,6) ve gerekli eğitim ya da deneyime sahip olmamaları (yüzde 71,8) yer aldı.

SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE BULUT TEKNOLOJİSİ



Dijitalleşen işletmeler için veri güvenliği en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Sistemlerinde güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı yüzde 83'e çıkarken, yüzde 9,4'lük bir kesim en az bir siber güvenlik ihlali yaşadı. Yaşanan sorunlar arasında yetkisiz erişim, kötü amaçlı yazılımlar ve oltalama saldırıları öne çıktı. Öte yandan, esneklik sağlayan ücretli bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı ise yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 57'yi buldu.