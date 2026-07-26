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Katıldığı “Vereinhören” adlı podcast programında Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki zihniyet farkına değinen 22 yaşındaki oyuncu, Avusturya ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra İstanbul günlerine dair dikkat çeken bir sakatlık anısını paylaştı.

"GÖRÜNCE REDDETTİM"

Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı'ndan İstanbul'a ayak bileği sakatlığıyla döndüğünü belirten genç yetenek, Adana Demirspor maçı öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ayak bileğim o kadar şişmişti ki futbol ayakkabımı bile giyemiyordum. Ne antrenmana çıkabilecek durumdaydım ne de maça... Ancak kulüp doktoru bana, 'Biraz serum takacağız, sonra bizimle seyahat edebilirsin' dedi. Elbette bunu reddettim; çünkü şırınganın içinde ne olduğunu bilmiyordum."

RAPİD WİEN FORMASIYLA SAHALARA FIRTINA GİBİ DÖNDÜ

Galatasaray macerasını noktalandırıp yuvaya dönen Yusuf Demir, Avusturya temsilcisindeki performansıyla da kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Andorra ekibi Santa Coloma ile karşılaşan Rapid Wien'de Yusuf Demir maça damgasını vurdu:

50. Dakika: Takım arkadaşı Raux Yao’ya yaptığı şık asistle Rapid Wien’i 1-0 öne geçirdi.

56. Dakika: Skorun 1-1’e gelmesinden sadece 2 dakika sonra sahneye çıkarak attığı golle takımını yeniden 2-1 öne taşıdı.

Sadece 6 dakikada yaptığı 1 gol ve 1 asistle skora doğrudan etki eden genç futbolcu, Rapid Wien’in sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmasında başrolü oynadı ve sergilediği performansla alkış topladı.