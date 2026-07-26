İstanbul'da zirve yapan konut fiyatları ve metropolün yorucu temposu, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları alternatif rotalara yönlendirdi. Artan maliyetler ve kent içi yoğunluk, gayrimenkul talebini çevre illere taşıdı.
Ev almak isteyenlerin yeni gözdesi belli oldu: Hem İstanbul'a yakın hem de fiyatları uygun
İstanbul'da katlanan konut fiyatları ve yoğun yaşam temposu, ev sahibi olmak isteyenleri ulaşım avantajı ve erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkan Kocaeli ile Düzce'ye yönlendiriyor. Bölge, hem oturum hem de yatırım için cazibe merkezi haline geldi.Kaynak: Diğer
Son dönemde İstanbul'a yakın konumları ve güçlü ulaşım ağlarıyla dikkat çeken Kocaeli ve Düzce, gayrimenkul sektörünün yeni cazibe merkezleri haline geldi.
Daha erişilebilir konut fiyatları sunan her iki şehir, günümüzde hem huzurlu bir oturum alanı hem de kazançlı bir yatırım aracı olarak ev arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul'a doğrudan komşu olan Kocaeli; TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve demir yolu hatları sayesinde kolay ulaşım imkânı sunuyor. Şehrin Gebze, İzmit, Başiskele ve Kartepe gibi ilçelerinde hayata geçirilen yeni konut projeleri yoğun ilgi görüyor.
Sanayi ve ticaret altyapısının güçlü olması, istihdam olanaklarını artırarak kenti sadece yatırımcılar için değil, aileler için de cazip bir yaşam merkezi haline getiriyor.
İstanbul ile Ankara arasındaki stratejik konumuyla dikkat çeken Düzce, doğayla iç içe ve daha sakin bir yaşam arayan alıcıları çekiyor.
Kara yoluyla İstanbul'a erişilebilir mesafede yer alan kentte, merkez ilçe başta olmak üzere birçok bölgede yeni konut projeleri yapılıyor. İstanbul'a kıyasla daha uygun fiyat seçenekleri sunulması, şehre olan gayrimenkul talebini artırıyor.
Büyükşehirlerdeki gayrimenkul fiyatlarının yüksek seyretmesi ve uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması, konut tercihlerini doğrudan etkiliyor. İşini İstanbul'da sürdüren ancak daha düşük maliyetli ve sakin bir kentte yaşamak isteyenler için bu iki il öne çıkıyor.