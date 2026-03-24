2022-23 sezonu başında 6 milyon avroluk bedelle İstanbul’a adım atan ancak sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kalan 22 yaşındaki oyuncu, Şubat ayı transfer döneminde Avusturya ekibine imza atmıştı. Henüz yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle yeni takımında süre bulamayan futbolcu, sürece dair önemli detaylar paylaştı.

Sky Sport kanalına konuşan Yusuf Demir, mevcut sağlık durumu hakkında "Dış bağımda zorlanma var. Umuyorum ki mümkün olan en kısa sürede tekrar oynayabilirim" bilgisini verdi.

Kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı Barcelona tecrübesine de değinen oyuncu, "Barcelona aradığında kimse hayır diyemez ve bu her zaman hayalimdi. İmza atmaya çok yakındım ama sonra başka sorunlar ortaya çıktı" diyerek o dönemdeki mali pürüzlere atıfta bulundu. Katalan devi, sözleşmedeki 10 maçlık opsiyonun devreye girmemesi için oyuncuyu 9. karşılaşmanın ardından kadro dışı bırakmıştı.

Türkiye’deki serüvenini de özetleyen genç futbolcu, Galatasaray dönemi için "Galatasaray'daki işler beklediğimden biraz farklı gelişti ama yine de bu deneyime değerdi" yorumunu yaptı.

Rapid Wien çatısı altına üçüncü kez giren yetenekli isim, geleceğe dair iddiasını ise "Gelecekte yine büyük bir sansasyon yaratabileceğime eminim" sözleriyle ortaya koydu.