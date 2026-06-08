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Danimarka Milli Takımı'nın deneyimli futbolcusu Christian Eriksen'den sevindirici haber geldi.

Ukrayna ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılan Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, oyuncunun iyi olduğunu duyurdu.

DOKTORDAN AÇIKLAMA GELDİ

Morten Boesen, "Christian ile bu sabah konuştum ve durumu iyi. Ailesiyle birlikte ve morali yerinde. Yakında taburcu edilip evine gidebileceği tahmin ediliyor. Oyunculara ve personele iyi bakıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI HATIRLANDI

34 yaşındaki futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maçta da sahada fenalaşmış ve aynı şekilde yere yığılmasının ardından yaşananlar herkesi korkutmuştu.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eriksen'e saha içinde kalp masajı yapılmış, ardından defibrilatör kullanılarak hayata döndürülmüştü.