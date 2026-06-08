ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Jefferies, baz metal piyasalarına yönelik tahminlerinde önemli bir revizyona gitti. Kurum yayımladığı yeni raporda, bakır ve alüminyum fiyatları için hedeflerini yukarı yönlü güncellerken; piyasalarda artık arz sıkıntılarından ziyade "talep patlamasının" yön belirleyici olacağına dikkat çekti.
ABD’li dev banka rekor yükseliş için tarih verdi: Ne altın ne de gümüş
ABD’li dev banka Jefferies, ne altın ne de gümüşü işaret etti. Uzun vadede ton bazında bakır fiyatlarının 17 bin 600 dolara geleceğini açıkladı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Özellikle küresel çapta hız kazanan enerji altyapısı ve veri merkezi yatırımlarının, metal talebini ciddi şekilde desteklemesi bekleniyor. Jefferies analistleri, Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakır için uzun vadeli fiyat tahminlerini piyasa beklentilerinin oldukça üzerine taşıdı.
Bankanın bakır fiyatlarına ilişkin güncel öngörüleri şu şekilde sıralandı:
Halihazırda pound başına 6,14 dolar seviyelerinde işlem gören bakır fiyatlarının istikrarlı bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Fiyatların 2027 yılına kadar pound başına 6,50 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2030 ve 2032 yılına dair pound başına 6 dolar olarak açıklanan zirve beklentisi, bu dönem için 8 dolara (ton bazında yaklaşık 17 bin 600 dolar) yükseltildi.
Fiyat tahminlerindeki bu keskin artışın arkasında yatan temel neden, ABD başta olmak üzere küresel çapta artan elektrik altyapısı ve veri merkezi inşaatları olarak gösterildi.
Bunun yanı sıra makroekonomik göstergeler de talebi destekliyor. ABD'de üç yıl süren zayıf görünümün ardından ISM endeksinin üst üste beş ay boyunca 50 eşiğinin üzerinde kalması, ekonomik aktivitedeki canlanmanın önemli bir sinyali olarak rapora yansıdı.
Ayrıca banka, İran'da yaşanan çatışma ortamının küresel arz zincirindeki mevcut sorunları daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.
Raporda öne çıkan bir diğer önemli detay ise metal fiyatlarındaki muhtemel artışın son kullanıcı ürünlerine ve inşaat maliyetlerine yansıması oldu. Jefferies, baz metallerdeki talebin fiyat değişimlerine karşı "düşük hassasiyete" sahip olduğunu belirterek şu projeksiyonları paylaştı:
Elektrikli araçlar ve beyaz eşya gibi ürünlerde metal maliyetleri, toplam üretim giderlerinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Metallerde yaşanacak yüzde 25'lik olası bir fiyat artışının, bu ürünlerin toplam maliyetine yalnızca yüzde 5 ila 6 oranında yansıyacağı öngörülüyor.
Benzer orandaki bir metal fiyat artışının, devasa veri merkezlerinin inşaat maliyetlerinde yaratacağı ek yükün yüzde 2 ila 3 ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine rağmen Jefferies, piyasaları bekleyen potansiyel tehlikelere karşı da uyarılarda bulundu.
Fiyat tahminlerini baskılayabilecek başlıca risk faktörleri Küresel çapta artan jeopolitik gerilimler, ekonomik görünümü tehdit eden yapışkan ve yüksek enflasyon, petrol fiyatlarında yaşanabilecek ani ve sert yükselişler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artışlarının tetikleyebileceği küresel bir resesyon ihtimali yer aldı.
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