ABD’li dev banka rekor yükseliş için tarih verdi: Ne altın ne de gümüş

Halihazırda pound başına 6,14 dolar seviyelerinde işlem gören bakır fiyatlarının istikrarlı bir yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Fiyatların 2027 yılına kadar pound başına 6,50 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 2030 ve 2032 yılına dair pound başına 6 dolar olarak açıklanan zirve beklentisi, bu dönem için 8 dolara (ton bazında yaklaşık 17 bin 600 dolar) yükseltildi.