Kadınların çalışma hayatını hedef alan ve açıkça şeriat propagandası yapan video aynı zamanda Anayasa'yı da ihlal ediyor.
Evde kalsın kızlar, ne olur reis videosunu paylaşan Kızılay Başkanı yandı
Gerici Mehmet Güvercin tarafından tasarlanan ve kamuoyunda infial yaratan, kadınları aşağılayan "Evde kalsın kızlar, ne olur reis" videosunu paylaşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Aykut Metehan
Güvercin tarafından hazırlanan videoda kadınların sadece evde oturup erkeklere hizmet etmesi aşılanırken, sosyal hayattan ve işgücünden tasfiye edilmesi isteniyordu.
İlgili gerici videoyu Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli de paylaşmıştı.
Laiklik Meclisi'nce Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Evde kalsın kızlar, ne olur Reis" ifadelerinin kullanıldığı videosu hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusunda bulunuldu
'KADINLAR AŞAĞILANIYOR, TOPLUM BÖLÜNÜYOR'
Dilekçede, videonun gerici içerik üreticisi Mehmet Güvercin tarafından tasarlandığı, videoda kadınların çalışmasının "dinen caiz olmadığı" iddia edilerek ikinci sınıf yurttaş olarak aşağılandığı belirtildi. Videonun son bölümünde açıkça şeriat propagandası yapıldığı, toplumun şeriat yanlısı ve karşıtı olarak bölünerek halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği vurgulandı.
'KAMU YETKİSİYLE ANAYASA İHLALİ'
Kamu görevlisi Beydilli’nin ise bu videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaşarak laiklik ilkesini fiilen ortadan kaldırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Dilekçede, idarenin dini kuralları değil, yalnızca anayasal esasları temel alabileceği hatırlatılarak; bu eylemin yasal yetki aşımı ve "görevi kötüye kullanma" olduğu ifade edildi.
AĞIR CEZA TALEBİ
Anayasanın değiştirilemez maddelerine ve Anayasa Mahkemesi’nin laiklik tanımlarına atıf yapılan başvuruda, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi kötüye kullanma" ve "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" maddelerinden cezalandırılması istendi.