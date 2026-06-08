Evde kalsın kızlar, ne olur reis videosunu paylaşan Kızılay Başkanı yandı

'KADINLAR AŞAĞILANIYOR, TOPLUM BÖLÜNÜYOR'

Dilekçede, videonun gerici içerik üreticisi Mehmet Güvercin tarafından tasarlandığı, videoda kadınların çalışmasının "dinen caiz olmadığı" iddia edilerek ikinci sınıf yurttaş olarak aşağılandığı belirtildi. Videonun son bölümünde açıkça şeriat propagandası yapıldığı, toplumun şeriat yanlısı ve karşıtı olarak bölünerek halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği vurgulandı.