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Danimarka ve Ukrayna arasında oynana hazırlık maçında korkutan anlar yaşandı. Karşılaşmanın 64’üncü dakikasında Danimarka’nın tecrübeli oyuncusu Eriksen bir anda yere yığıldı. Sahada ve saha kenarında büyük panik yaşanırken sağlık görevlileri hemen müdahale etti.

Tecrübeli oyuncunun neden baygınlık geçirdiği belirsizliğini korurken bilincinin açık olduğu görüldü. Karşılaşmayı takip eden taraftarlar, iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri Eriksen’in bilincinin açık olduğunun görülmesi ile rahat bir nefes aldı.

SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka’nın Finlandiya’ya karşı oynadığı mücadelede kalp krizi geçirmişti.

Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. O dönem 30 yaşında olan Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla sahalara dönmüştü.