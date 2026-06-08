Emekli maaşlarına ek zam açıklaması: İris Cibre kara haberi verdi

“Tek başına yaşayan bir emekli, ev sahibi de değilse nasıl geçinebilir ki? Zaten kirayı ödeyemez. Hadi ödedi diyelim, yemek alacak parası kalmaz. Dolayısıyla bu, hakkaniyetli bir durum değil. Bu ücretle normal bir yaşam sürmeleri mümkün değil.”