TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, mart ayında 1,94 nisan ayında 4,18 ve son olarak 1,71 verisini alarak 16,60 enflasyon verisini cebe koydu.
Emekli maaşlarına ek zam açıklaması: İris Cibre kara haberi verdi
İris Cibre, temmuz emekli maaşına dair yüzde 18 zam farkını tahmin ederken, asgari ücrete zam beklemediğini açıkladı. Cibre, ekstra zam veyahut seyyane zamma ihtimal vermedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
35 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında geçinemeyen milyonlarca emekli ise temmuz maaşlarına umut bağladı. Ancak yapılan maaş zammı 20 bin TL en düşük emekli maaşını geçim seviyesine getiremeyecek.
Ünlü ekonomist İris Cibre, Sözcü TV canlı yayınında emekli maaşlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Cibre, altı aylık enflasyon tahmini yüzde 18 civarında olacağını belirtirken, en düşük emekli maaşının 23 bin 600 liraya gidebileceği belirtildi.
Seçim ekonomisini şu an için görmediğinin altını çizen Cibre, “Hala ekonomiyi soğutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ortamda bir ara zam ya da seyyanen zam gibi bir niyetleri olduğunu tahmin etmiyorum” dedi.
Seyyanen zam veyahut enflasyon farkından daha yüksek bir oranda zam beklentisine dair Cibre, “Bence yok, ben öyle bir sinyal almıyorum” yorumunda bulundu.
Asgari ücrete ara zam beklemediğini söyleyen Cibre, en düşük emekli aylığının 36 bin TL’ye yükseltilebileceği yönünde iddialara da ihmal vermedi.
Emekli maaşlarıyla geçinmenin zor olduğunun altını çizen Cibre, şunları söyledi:
“Tek başına yaşayan bir emekli, ev sahibi de değilse nasıl geçinebilir ki? Zaten kirayı ödeyemez. Hadi ödedi diyelim, yemek alacak parası kalmaz. Dolayısıyla bu, hakkaniyetli bir durum değil. Bu ücretle normal bir yaşam sürmeleri mümkün değil.”