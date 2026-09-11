Çamlıca Mahallesi Arif Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartmanın 3. katında yaşayan 19 yaşındaki İ.Ö., henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düştü.

Genç kızı yerde hareketsiz gören ailesi, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı İ.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

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Yürekleri ağza getiren olay: 19 yaşındaki genç kız 3. kattan düştü - Resim : 2

Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun kısmen kritik olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.