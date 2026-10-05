Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valiliği himayelerinde düzenlenen 2026 Yunus Emre Anma Töreni, Aksaray’ın Sarıkaraman Ziyarettepe mevkisinde gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Murat Duru ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek’in katıldığı törende Yunus Emre’nin sevgi, kardeşlik, sadakat ve insan merkezli anlayışı öne çıkarılırken, Aksaray ve Kırşehir arasındaki ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması mesajı verildi.

YUNUS EMRE’NİN İZLERİNDE ANLAMLI BULUŞMA

Türk-İslam düşüncesinin ve Anadolu irfanının en önemli isimlerinden Yunus Emre, Aksaray’ın Sarıkaraman Ziyarettepe mevkisinde düzenlenen törenle anıldı.

Bu yıl Aksaray Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen 2026 Yunus Emre Anma Töreni’ne Aksaray Valisi Murat Duru ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek birlikte katıldı.

Anadolu’nun ortak kültür ve gönül coğrafyasının önemli duraklarından biri olarak kabul edilen Ziyarettepe’de gerçekleştirilen programda, Yunus Emre’nin yüzyıllar boyunca nesilden nesile aktarılan sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve insan merkezli düşünce dünyası bir kez daha gündeme taşındı.

“SADECE COĞRAFİ BİR TEPE DEĞİL”

Törende konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, Sarıkaraman Ziyarettepe’nin Yunus Emre açısından taşıdığı manevi ve kültürel öneme dikkat çekti.

Vali Duru, Ziyarettepe’nin yalnızca coğrafi bir mekân olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, burada Yunus Emre’nin Taptuk Emre’ye sunduğu doğru odun sadakatinin, dervişlik anlayışının ve ilahî aşkın izlerinin bulunduğunu ifade etti.

Vali Duru konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sarıkaraman Ziyarettepe, sadece coğrafi bir tepe değil; Yunus’un Taptuk Emre’ye sunduğu doğru odun sadâkatinin, dervişlik hırkasının ve ilahî aşkın merkezidir. Bu tepe, asırlardır devletimiz ile milletimizin hemhal olduğu, aynı duada ve aynı vicdanda buluştuğu mukaddes bir mekândır.”

DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASI VURGUSU

Konuşmasında yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Murat Duru, Yunus Emre’nin insanı merkeze alan düşünce dünyasına dikkat çekti.

Duru, devlet yönetiminde insanı merkeze alan anlayışın önemini vurgulayarak, devletin şefkat, kudret ve adalet anlayışının milletin dualarıyla bütünleşmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Duru, konuşmasında:

“Bizler, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunu rehber edinen bir idare anlayışıyla; devletimizin şefkatini, kudretini ve adaletini milletimizin dualarıyla harmanlıyoruz.”

ifadelerini kullandı.

“BEN GELMEDİM DAVA İÇİN, BENİM İŞİM SEVİ İÇİN”

Yunus Emre’nin düşünce dünyasının temelinde yer alan sevgi ve gönül anlayışına da değinen Vali Duru, Yunus’un,

“Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için.”

sözünü hatırlattı.

Duru, Yunus Emre’nin bu anlayışının yönetim felsefesinin merkezinde yer aldığını belirterek, toplumun farklı kesimleri arasında sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Yunus Emre’nin yüzyıllar önce dile getirdiği insan merkezli yaklaşımın bugün de toplumsal hayat açısından anlamını koruduğu vurgulandı.

AKSARAY VE KIRŞEHİR’İN ORTAK YUNUS EMRE MİRASI

Anma töreninin dikkat çeken başlıklarından biri de Aksaray ve Kırşehir arasındaki ortak kültürel miras oldu.

Yunus Emre’nin Anadolu’daki izlerinin yaşatılması amacıyla her yıl Aksaray ve Kırşehir tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen anma programları, iki şehir arasındaki tarihî ve kültürel bağların da güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Ziyarettepe’de düzenlenen 2026 yılı töreninin, yalnızca bir anma programı olmanın ötesinde iki komşu ilin ortak değerler etrafında buluşmasına vesile olduğu belirtildi.

Vali Murat Duru, her yıl Aksaray ve Kırşehir tarafından dönüşümlü olarak düzenlenen törenlerin ortak kültür mirasının ihya edilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

KADİM DOSTLUK VE KARDEŞLİK BAĞLARI VURGULANDI

Aksaray Valisi Murat Duru, Yunus Emre anma programlarının iki il arasındaki tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sunduğunu belirtti.

Duru, ortak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Yunus Emre’yi yaşatma çabalarına katkı sunan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek başta olmak üzere programın gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Bu yönüyle Ziyarettepe’deki buluşma, yalnızca Yunus Emre’nin hatırasını yaşatmayı değil, aynı zamanda Anadolu’nun ortak kültür mirasına sahip çıkma iradesini de ortaya koydu.

YUNUS EMRE’NİN MESAJLARI ZİYARETTEPE’DE YANKILANDI

Yunus Emre’nin Anadolu’da oluşturduğu gönül dili, aradan geçen yüzyıllara rağmen toplumun kültürel hafızasında canlılığını koruyor.

Sevgi, kardeşlik, insan onuru, gönül kırmama, dayanışma ve hoşgörü gibi değerler üzerinden şekillenen Yunus Emre düşüncesi, düzenlenen anma programında yeniden hatırlatıldı.

Ziyarettepe’nin taşıdığı tarihî ve manevi anlamla birlikte değerlendirilen program, Yunus Emre’nin yalnızca geçmişin önemli bir şahsiyeti olmadığını; düşüncelerinin günümüzde de kültürel ve toplumsal açıdan karşılık bulduğunu ortaya koyan mesajlarla tamamlandı.

TÖREN ÇİLEHANE ZİYARETİYLE SONA ERDİ

Sarıkaraman Ziyarettepe’de gerçekleştirilen 2026 Yunus Emre Anma Töreni, program kapsamında gerçekleştirilen çilehane ziyaretiyle sona erdi.

Katılımcılar, Yunus Emre’nin hayatı ve tasavvuf anlayışıyla ilişkilendirilen mekânları ziyaret ederek programı tamamladı.

Aksaray Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen anma programıyla, Yunus Emre’nin Anadolu irfanındaki yeri bir kez daha gündeme taşınırken; Aksaray ve Kırşehir’in ortak kültürel mirası olan bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmaların sürdürülmesi mesajı verildi.

ANADOLU’NUN ORTAK GÖNÜL MİRASI

Ziyarettepe’deki buluşma, Yunus Emre’nin asırlardır Anadolu’da yaşattığı sevgi, kardeşlik ve gönül birliği anlayışının günümüzde de hatırlanmasına vesile oldu.

Aksaray ve Kırşehir’in ortak kültürel miras üzerinden gerçekleştirdiği anma programları, Yunus Emre’nin hatırasının yaşatılmasının yanı sıra iki şehir arasındaki tarihî ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik ortak iradenin de bir yansıması olarak öne çıktı.