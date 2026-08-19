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İngiltere'de kariyerini sürdüren Yunus Emre Konak'ın yeni adresi belli oldu. Brentford, genç futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalarken 2026-2027 sezonu için Lincoln City'ye kiralandığını açıkladı.

20 yaşındaki orta saha, geçen sezonun ikinci yarısını Oxford United'da kiralık geçirmesinin ardından üst üste ikinci sezon Championship'te forma giyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIKTAN SONRA LINCOLN CITY'E KİRALANDI

Brentford, Yunus Emre Konak ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmada kulübün sözleşmeyi 1 yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor.

İngiliz ekibi, yeni sözleşmenin ardından Konak'ın sezon sonuna kadar Championship temsilcisi Lincoln City'ye kiralandığını açıkladı.

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, genç futbolcunun gelişimini yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yunus'u gerçekten çok beğeniyorum. Buraya çok fazla İngilizce konuşamadan geldi ve Brentford'a tamamen bağlı olduğu için takımın çok sevilen bir üyesi.

Uzun vadeli sözleşme imzalamasından ve gelişimini sürdürmek için kiralık olarak ayrılmasından dolayı çok mutluyum. Yunus'un A takım futbolu oynayarak gelişimini sürdürmesi gerçekten çok önemli."

'GELECEKTE BRENTFORD'DA DÜZENLİ OYNAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Brentford Futbol Direktörü Phil Giles ise yeni sözleşmenin kulübün Yunus Emre Konak'a yönelik gelecek planının göstergesi olduğunu söyledi.

Giles açıklamaları şu şekilde:

"Yunus, son 12 aydaki performansıyla yeni sözleşmesini hak etti. Oxford'da çok iyi bir kiralık dönem geçirdi ve iyi oynadı. Bu sezon Lincoln'da bunun üzerine koymasını bekliyoruz.

Kiralık transferini tamamlamadan önce sözleşmeyi imzalaması, onu gelecekte Brentford'da düzenli olarak oynayabilecek bir futbolcu olarak gördüğümüzü gösteriyor."

PREMIER LİG'DE 10 MAÇA ÇIKTI

Sivasspor altyapısından yetişen Yunus Emre Konak, Ocak 2024'te Brentford'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde bugüne kadar 14 A takım karşılaşmasına çıkan genç orta saha, bunların 10'unda Premier Lig'de görev yaptı.

Konak, Ocak 2026'da Oxford United'a kiralandı ve Championship ekibinde 16 karşılaşmada forma giydi.

'SAHADA HER ŞEYİMİ VERMEYİ SEVİYORUM'

Lincoln City de transferi resmen duyururken Yunus Emre Konak yeni takımına katılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu şunları söyledi:

"Başlamak, herkesle tanışmak ve takımın başarılı bir sezon geçirmesine yardımcı olmak için heyecanlıyım. Lincoln City benim için doğru tercih. Bana gösterdikleri her şeyi beğendim ve burada olduğum için çok mutluyum.

Çok agresifim. Müdahale etmeyi ve takım için mücadele etmeyi seviyorum. Sahada her şeyimi vermeyi seviyorum.

Taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Saha içinde ve dışında kulüp için yüzde 100'ümü vereceğim."

Geçtiğimiz sezon League One şampiyonu olarak Championship'e yükselen Lincoln City, böylece yeni sezon öncesinde orta sahasını Yunus Emre Konak ile güçlendirdi.