ABD ve Avrupa’nın gözdesi Türkiye’den: Tarihi rekolte rekoru kırıldı

TARİHİ REKOLTE REKORU KIRILDI



Öte yandan, Konya'nın Akşehir ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçelerini kapsayan havzada bu yıl tüm zamanların rekolte rekoru kırıldı. Normal şartlarda yıllık 55 bin ila 60 bin ton civarında gerçekleşen ve geçmiş yıllarda en fazla 65 bin tona ulaşan toplam üretim, bu sezon 110 bin ton seviyesine kadar yükseldi.