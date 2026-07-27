Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak?

2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak?

Futbolda 2026-2027 sezonu kapsamında Türkiye'de ekranlara gelecek organizasyonların yayın adresleri netlik kazanmaya başladı.

Kaynak: AA
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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 1

Yeni dönemde UEFA turnuvaları, Trendyol Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligi, yerel kupalar ile Güney Amerika ve Asya futbolundan önemli organizasyonlar, televizyon kanalları ve dijital yayın platformları üzerinden izleyicilere aktarılacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 2

27 Temmuz Pazartesi itibarıyla birçok futbol organizasyonunun yayıncı kuruluşları büyük ölçüde belirlenirken, futbolseverler sezon boyunca farklı platformlar üzerinden karşılaşmaları takip edebilecek.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 3

UEFA ORGANİZASYONLARI TRT'DE

Yeni sezonda UEFA'nın kulüpler düzeyindeki turnuvaları, TRT ve tabii dijital platformundan yayımlanacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 4

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa, TRT ile tabii'de ekranlara gelmeye devam edecek. TRTve tabii, İngiltere Federasyon Kupası müsabakalarını da futbolseverlerle buluşturacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 5

SÜPER LİG İLE 1. LİG, BEIN SPORTS'TA

Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu Trendyol Süper Lig'in yanı sıra Trendyol 1. Lig, 2026-2027'de de beIN Sports'tan izleyicilerle buluşacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 6

İngiltere Premier Lig ile Fransa Ligue 1 maçları da beIN Sports ekranlarında takip edilebilecek

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 7

7 LİGİN YAYINI, S SPORT'TA OLACAK

S Sport, yeni sezonda da Avrupa futbolunun önemli liglerini yayımlamaya devam edecek.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 8

İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie ve İskoçya Premiership'in yanı sıra Suudi Arabistan Pro Ligi, S Sport'tan ekranlara gelecek.

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GÜNEY AMERİKA VE ASYA FUTBOLU D-SMART'TA

D-Smart, 2026-2027 sezonunda Güney Amerika ve Asya'daki birçok organizasyonu futbolseverlerle buluşturacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 10

Brezilya ve Arjantin liglerinin yanı sıra Asya Şampiyonlar Ligi, Asya Kupası ve 2030 Dünya Kupası Asya Elemeleri, D-Smart'ta yayımlanacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 11

YEREL KUPALAR VE ALT LİGLER

Ziraat Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa, yeni sezonda da ATV ve A Spor'dan ekranlara gelmeye devam edecek.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 12

Bu iki televizyon kanalı, UEFA Uluslar Ligi maçlarını da izleyicilerle buluşturacak.

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2026-2027 yeni sezonda maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? - Resim: 13

Nesine 2. Lig ile Nesine 3. Lig müsabakaları ise Tivibu Spor'da yayımlanacak.

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