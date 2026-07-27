Kaynak: Haber Merkezi

Mutfakların vazgeçilmez temel gıda maddelerinden biri olan yumurtada, üreticinin yüzünü güldüren ancak tüketicinin bütçesini zorlayan o hareketlilik yeniden başladı.

Yaz aylarıyla birlikte gerileyen tabelaların aniden yukarı yönlü ibare çevirmesi, sektör içindeki dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tezgahların arkasındaki bu ani değişim, hem üreticiyi hem de pazara çıkan vatandaşı kara kara düşündürmeye başladı.

ÜRETİCİDE FİYATLAR YENİDEN YÜKSELDİ

Mayıs ayındaki hareketliliğin ardından haziran başı itibariyle düşüşe geçen yumurta fiyatlarının son haftada toparlandığı aktarıldı.

Türkiye’nin en önemli yumurta üretim merkezleri arasında yer alan Afyonkarahisar'da tüm ürün gruplarında 30 kuruşluk bir artış yaşandığı vurgulandı. Kayseri’de ise duble yumurtanın 35 kuruş, diğer ürün gruplarının ise 30 kuruş zamlandığı ifade edildi. Mayıs ayında üretici fiyatı 4,10 liraya kadar tırmanan duble yumurtanın, kademeli olarak gerileyerek 13 Temmuz haftasında 2,80 liraya kadar düştüğü ve bu durumun üreticide büyük bir tedirginlik yarattığı hatırlatıldı.

MAYISTAKİ ZİRVENİN YÜZDE 25 ALTINDA

Yaşanan son artışla birlikte duble yumurtanın tanesinin 3,10 - 3,15 TL bandına tırmandığı ancak fiyatların hâlâ mayıs ayındaki zirvenin yaklaşık yüzde 25 altında kaldığına dikkat çekildi.

Son iki aylık düşüş sürecinin normal olmadığını belirten sektör temsilcilerinin, “Mayıs ayında her hafta artış gösterdi. Duble yumurtanın tanesi 3.3 liradan 4.1 liraya kadar yükseldi. Tam Mayıs Çukuru’ndan çıktık derken Haziran başı başlayan fiyat düşüşü ikinci yarısından itibaren hızlandı” şeklinde konuştuğu aktarıldı.