Gülistan'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte çemberin de daraldığı ifade ediliyor.
Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'in ifadesi kilidi çözecek mi? 10 bin dolar detayı
Gülistan Doku cinayeti sebebiyle Amerika'da tutuklu firari şüpheli Umut Altaş'ın oğlu Mustafa Türkay Sonel'den 10 bin dolar istediğini belirten tutuklu Handan Sonel, vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu bilinen koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.Aykut Metehan
Tutuklanan valinin eşi Handan Sonel'in ifadesinde, ABD'de tutuklanan firari şüpheli aynı zamanda oğlunun arkadaşı Umut Altaş ve koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili sözleri dikkat çekti.
FİRARİ UMUT, VALİNİN OĞLUNDAN 10 BİN DOLAR İSTEDİ
Delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan tutuklanarak cezaevine konulan Handan Sonel, ifadesinde, "Umut Altaş'ı Tunceli ilinde oğlumun son 1 sene arkadaşı olması nedeniyle tanırım. Bir kez konuta Uğurcan ve ismini bilmediğim bir arkadaşı ile gelmişti, çok da kalmamışlardı zaten.
"ADINI HİÇ ANMAMAYA BAŞLADI"
"Yüz yüze sadece o gün iletişimim oldu başka da bir yerde görmedim iletişim kurmadım. Umut Altaş ile oğlumun arkadaşı olduğu için bir kez görüştüm o gün hariç hiç görüşmedim, ailelerini dahi bilmem. Umut ile Biz Ordu'da iken aralarında sanırım bir sorun yaşanmış ki adını hiç almamaya başladı."
"PARAYI GÖNDERMEDİ"
"Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum bir şey mi oldu diye o da bana "boşver anne" dediğini hatırlıyorum. Oğlum İstanbul'da, Umut'da Amerika'da iken bir kez oğlumdan para istemiş, Türkay ile Ordu'ya geldiğinde konuşmuş olabiliriz kendisinden para istediğini söyledi oğlum bana "Saçma sapan 10.000 dolar para istedi, ben öğrenciyim benden bu kadar para istiyorsun" diye cevaplamış. Bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum."
HANDAN SONEL'DEN ŞÜKRÜ EROĞLU İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İFADE
Vali Tuncay Sonel ile baba-oğul ilişkisi olduğu bilinen koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Handan Sonel, "Şükrü Eroğlu eşimin İstanbul'daki görevinden itibaren vali yakın korumalığını yaptı. Eşimin Tayini Tunceli'ye çıkınca Şükrü'nün talebi doğrultusunda doğu hizmetini de yapması için bizimle Tunceli'ye geldi."
"SELVİ HANIMLA GİTMİŞTİK"
"Tunceli'de polisimiz olması sebebiyle görev samimiyetliğimiz vardı. Ailecek görüşmezdik sadece bir kez oğlu doğduğunda bebek görmeye gitmiştim. Aynı gün 4-5 polise de bebek görme, evlilik yıldönümü için konutta çalışan Selvi Hanımla gitmiştik. Selvi hanım da eşlik etmişti. Bir kez de benim korumam Eren Kurnaz'ın da bebeği olmuştu onu da ziyarete gitmiştim."
"Şükrü Eroğlu'nun eşi Gökçe hanımı tanırım, bilirim ama samimiyetliğimiz yoktur. Bir kez Tunceli'de evine gittim. Ordu'da da birkez evime ziyarete gelmişti."
"Koruma polisi iken kullandığı aracı asla bilmiyorum. Araçla konuta geldiklerinde araçlarını aşağıda görünmeyecek yerde bırakırlardı. Görsem de markasını da rengini de bilmem" ifadelerini kullandı.