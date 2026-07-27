Gülistan Doku cinayetinde Handan Sonel'in ifadesi kilidi çözecek mi? 10 bin dolar detayı

"PARAYI GÖNDERMEDİ"

"Sorun olup olmadığını da bilmiyorum. Oğluma bir kez sordum bir şey mi oldu diye o da bana "boşver anne" dediğini hatırlıyorum. Oğlum İstanbul'da, Umut'da Amerika'da iken bir kez oğlumdan para istemiş, Türkay ile Ordu'ya geldiğinde konuşmuş olabiliriz kendisinden para istediğini söyledi oğlum bana "Saçma sapan 10.000 dolar para istedi, ben öğrenciyim benden bu kadar para istiyorsun" diye cevaplamış. Bu parayı göndermediğini kesinlikle biliyorum."