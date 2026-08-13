Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yeni sezon öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Anthony Musaba'nın olası geri dönüş ihtimali hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

'ONU SATTIĞIMIZ PARAYA 3 OYUNCU ALDIM'

Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı 750 bin euroya aldık, 5 milyona Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi 10 milyon istiyorlar. Oynatamadığı bir oyuncuya Fenerbahçe forması giydirince bu parayı istiyor. Öyle bir oyuncuyu geri almak için sattığından daha fazla para vereceksin. Ben onu sattığımız paraya 3 oyuncu aldım; Yalçın, Asamo ve Elayis. Kendimizi karda görüyoruz" diye konuştu.

'BANA YALAN SÖYLEYEREK GİTTİ MUSABA DEFTERİNİ KAPATTIK'

Sözlerine devam eden Yıldırım ayrıca, "Şimdi bu oyuncuyu geri getireceksin; yaptığı hareketler, gidiş şekli, terbiyesizlikleri... Bana yalan söyleyerek gitti. 'Fenerbahçe ile konuşmuyorum' dedi ama kasım ayında anlaşmıştı. Onun için Musaba defterini kapattık. TFF Süper Kupa maçında asist yaptı, bir dans edişi vardı... Ben tribünde üzüldüm, bütün Samsunspor taraftarları da yıkıldı" dedi.