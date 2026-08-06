Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattını İtalyan stoper Gabriele Guarino ile güçlendirdi.
Transferi kulüp başkanı Yüksel Yıldırım duyururken, Guarino kırmızı-beyazlı ekibin yaz dönemindeki 7. transferi oldu.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferin ardından yaptığı açıklamada taraftara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.
Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
SERİE B'DE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
22 yaşındaki, 1.93 metre boyundaki sağ stoper futbola Empoli altyapısında başladı.
Kariyerinde Modena ve Carrarese formalarını kiralık olarak giyen Guarino, geride kalan sezonda Serie B'de 37 maça çıktı.
Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
İTALYA U21 MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYİYOR
Kulüp kariyerinin yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Gabriele Guarino, ülkesinin milli formasını 10 kez giydi.
Samsunspor, genç stoperin savunma hattına önemli katkı sağlamasını hedefliyor.