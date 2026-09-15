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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı x den yaptığı açıklamada:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonda, “Yeni Nesil Suç Örgütleri”ne finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve

-Tefecilik suçlarına yönelik Şanlıurfa’da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin;

-Yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları,

-Vatandaşlarımıza yüksek faizle borç verdikleri ve

-Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları tespit edildi.

Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, vatandaşlarımızı mağdur eden tefecilik faaliyetlerine karşı da aynı şekilde sürdürüyoruz.

Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir yapıya fırsat vermeyeceğiz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.