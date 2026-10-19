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İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, güncel ekonomik görünüme ve ihracat sektörünün yaşadığı zorluklara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomim'in haberine göre, krizin 1 yıl içinde aşılacağını umduklarını ancak sürecin 3 yıla uzamasının şirketleri sarstığını ifade eden Tecdelioğlu, "Hepimiz 1 yıl içinde bu krizi aşarız diye umuyorduk. Ancak 3 yıl devam eden yüksek faiz ve enflasyon firmaları yordu, soluğu tüketti" dedi.

FİNANSMAN KALİTESİ VE YÜKSEK FAİZ VURGUSU

Kredi bulmada büyük bir sıkıntı yaşanmadığını ancak kredi faizlerinin hâlen çok yüksek olduğunu belirten Tecdelioğlu, mevcut şartlarda üretim ve yatırım yapmanın zorluğuna dikkat çekti:

"Bu faizlerle üretim yapabilmek, iş geliştirmek, yatırım yapmak mümkün değil. Şu an yatırım iştahı maalesef çok düşük. Firmalarımız işletme sermayeleriyle ilgili ciddi sıkıntı içindeler."

Çinli üreticilerin kendi ülkelerinden aldıkları destekler nedeniyle fiyat rekabetinde zorlandıklarını aktaran Tecdelioğlu, eskiden Çin'e göre yüzde 5-10 daha pahalı olduklarını, bugün ise bu makasın yüzde 25-40 seviyelerine çıktığını kaydetti.

"2026 ZOR BİR YILDI, UMDUĞUMUZU BULAMADIK"

2026 yılının 2025'e göre daha zor geçtiğini belirten Tecdelioğlu, yıl başından bu yana kurdaki artışın enflasyonun yarısı kadar kaldığını belirterek, "Kötü bir yıldı demek istemiyorum ama zor bir yıldı. Umduğumuzu bu yıl da bulamadık" dedi.

Gelecek döneme dair umutlarını dile getiren Tecdelioğlu, Orta Doğu'daki gerilimin son bulması ve enerji fiyatlarının gerilemesi durumunda Türk ekonomisinin çok hızlı toparlanacağını sözlerine ekledi.