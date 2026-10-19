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Kaynak: Haber Merkezi

Yalova / Nurdan Ebru Kaplan / Yeniçağ



Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın (YTSO) 2026 yılı organ seçimlerinde 13 meslek komitesinde oy verme işlemi tamamlandı. Paylaşılan seçim verilerine göre Beyaz Liste 8 komitede birinci olurken, Kırmızı Liste 4. ve 9. komitelerde, Turuncu Liste 8. komitede, Turkuaz Liste 3. komitede, Kırmızı-Beyaz Liste ise 2. komitede seçimi kazandı. Seçimlerin ardından 4. Meslek Komitesi’ni kazanan Kırmızı Liste’den teşekkür ve birlik mesajı geldi.

4 BİN 419 SEÇMENDEN 2 BİN 747’Sİ SANDIĞA GİTTİ

YTSO seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip 4 bin 419 üyeden 2 bin 747’si sandık başına gitti. Kullanılan oyların 2 bin 709’u geçerli sayılırken, genel katılım oranı yüzde 62,2 olarak açıklandı.

13 meslek komitesinde farklı listelerin yarıştığı seçimlerde, komite bazındaki sonuçlar da belli oldu.

13 meslek komitesinde sonuçlar

1. Komite: Beyaz Liste 227 oy alarak seçimi kazandı. Kırmızı Liste 134 oyda kaldı.

2. Komite: Kırmızı-Beyaz Liste 78 oy alırken, Beyaz Liste 74 oy aldı. Komitede seçimi Kırmızı-Beyaz Liste kazandı.

3. Komite: Turkuaz Liste 73 oyla birinci oldu. Yeşil Liste 37 oy aldı.

4. Komite: Üç listenin yarıştığı komitede Kırmızı Liste 137 oy alarak seçimi kazandı. Beyaz Liste 109, Mavi Liste ise 16 oy aldı.

5. Komite: Seçime tek liste olarak giren Beyaz Liste, 76 geçerli oy aldı.

6. Komite: Beyaz Liste 129 oyla birinci olurken, Yeşil Liste 85 oyda kaldı.

7. Komite: Beyaz Liste 48 oy alarak seçimi kazandı. Turkuaz Liste 32 oy aldı.

8. Komite: Turuncu Liste 185 oyla birinci oldu. Beyaz Liste 164 oy aldı.

9. Komite: Seçime tek listeyle giren Kırmızı Liste 76 oy aldı.

10. Komite: Beyaz Liste 95 oyla seçimi kazanırken, Mavi Liste 34 oy aldı.

11. Komite: Tek listeyle yarışan Beyaz Liste 37 oy aldı.

12. Komite: Beyaz Liste 70 oyla birinci olurken, Mavi Liste 66 oy aldı. İki liste arasındaki fark 4 oy oldu.

13. Komite: Beyaz Liste 387 oy alarak seçimi kazandı. Mavi Liste ise 340 oyda kaldı. İki liste arasındaki fark 47 oy olarak kayıtlara geçti.

BEYAZ LİSTE 8 KOMİTEDE BİRİNCİ OLDU

Paylaşılan sonuçlara göre 13 meslek komitesindeki dağılım şöyle şekillendi:

Beyaz Liste: 8 komite — 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 ve 13.

Kırmızı Liste: 2 komite — 4 ve 9.

Turuncu Liste: 1 komite — 8.

Turkuaz Liste: 1 komite — 3.

Kırmızı-Beyaz Liste: 1 komite — 2.

Böylece Beyaz Liste, 13 meslek komitesinin 8’inde birinci olarak seçimlerde en fazla komiteyi kazanan liste oldu. Diğer komitelerde ise farklı listeler öne çıktı.

4. KOMİTE’DEN TEŞEKKÜR VE BİRLİK MESAJI

Seçimlerde 4. Meslek Komitesi’ni kazanan Kırmızı Liste temsilcileri, sonuçların ardından teşekkür ve birlik mesajı yayımladı.

Harun Güleç, Halil Aşkın, Mert Özsümer, Murat İnce, Özkan Öz, Mehmet Kurt ve Halise Karadağ’dan oluşan ekip, elde edilen başarının ortak emeğin sonucu olduğunu belirterek kendilerine güvenen üyelere, seçim sürecinde emek veren liste arkadaşlarına ve desteklerini esirgemeyen Yalova halkına teşekkür etti.

Seçim döneminde dile getirdikleri güçlü iletişim ve etkin temsil anlayışını görev sürecinde de sürdürmeyi hedeflediklerini belirten ekip, üyelerin sorunlarına ulaşılabilir, taleplerine duyarlı ve çözüm süreçlerinin takipçisi olan bir temsil anlayışıyla çalışacaklarını ifade etti.

Açıklamada, oy tercihi ne olursa olsun bütün üyelerin sesini duyurmanın ve Yalova’nın ticari yaşamına katkı sunmanın önemine dikkat çekildi.

Seçim heyecanının yerini ortak çalışma dönemine bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bize duyulan güveni emekle karşılayacağız. Değişim kazandı; şimdi bütün Yalova için birlikte çalışma zamanı.”

GÖZLER 24 EKİM’DEKİ İKİNCİ AŞAMADA

Meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin tamamlanmasıyla YTSO’da yeni dönem yapılanmasının ilk aşaması geride kaldı.

Seçim takvimi kapsamında 24 Ekim 2026’da yapılması planlanan ikinci aşamada, yeni meclisin kendi içinden meclis başkanını, yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulu üyelerini belirlemesi bekleniyor.

Yeni yönetimin belirlenmesiyle birlikte YTSO’da önümüzdeki dönemin çalışma gündemi de netleşecek. Oda üyelerinin beklentileri, Yalova’nın ticari hayatı ve kentin ekonomik gelişimine yönelik çalışmalar yeni dönemin takip edilecek başlıkları arasında yer alacak.