Peyniryemez köyündeki Çadır Höyük'te SUNY Cortland Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Prof. Sharon Steadman başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda, 6 bin yıl öncesine ait bulgular gün yüzüne çıkarılıyor.

Roma mezarlarına 35 metrelik kaçak tünel: 5 şüpheli suçüstü yakalandıRoma mezarlarına 35 metrelik kaçak tünel: 5 şüpheli suçüstü yakalandıGündem

Yozgat'ta 6 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Çadır Höyük'te kazılar sürüyor - Resim : 2

Kazı Başkanı Prof. Steadman, gazetecilere, Çadır Höyük'te kazı çalışmalarının 33 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Höyükte 6 bin sene boyunca kesintisiz yerleşimin tespit edildiğini belirten Steadman, "2026 kazılarında höyüğümüzde, kalkolitik dönemden Bizans dönemine kadar devam eden ana periyotlar üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kazı, Demir Çağı, Hitit dönemi ve başka pek çok ana dönemleri de içeriyor. Bu yıl, mimari olarak buradaki binaların nasıl yapılmış olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak bizim için çok önemli. Peyniryemez köyünde bugün, kazımızın bulunduğu höyükteki yaşamdan daha farklı bir yaşam olmadığını görüyoruz. Oldukça benzer bir yaşam olduğunu görüyoruz." Dedi.

Yozgat'ta 6 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Çadır Höyük'te kazılar sürüyor - Resim : 3

Bölgede geçmiş ile bugün arasındaki benzerliklere değinen Steadman, "Kerpiç mimari burada çok kullanılıyor. Bir avlu mutlaka oluyor ve avlunun etrafında odalar bulduk. Köyümüzde de aynı şekilde yerleşim düzeni görüyoruz. Kazısını yaptığımız alanlardaki evler bir caddeye bakıyor, aynı şekilde Peyniryemez köyümüzde de bütün evlerin aynı caddeye baktığını görüyoruz. İnsanlar böylece hem birbirlerini görebiliyor hem de o caddede yürüyebiliyor." diye konuştu.

Yozgat'ta 6 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor: Çadır Höyük'te kazılar sürüyor - Resim : 4

Steadman, evlerdeki avlularda özellikle çanak çömlek üretildiğinin görüldüğünü de ifade etti.

Bozdoğan’da doğalgaz kazı bölgelerinde temizlik ve yol yıkama çalışması sürüyorBozdoğan’da doğalgaz kazı bölgelerinde temizlik ve yol yıkama çalışması sürüyorGündem