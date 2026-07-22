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Kaynak: İHA

Aydın Bozdoğan’da yürütülen doğalgaz altyapı hamlesi kapsamındaki kazı faaliyetlerinin ardından, Bozdoğan Belediyesi çevre temizliği için harekete geçti. Kazı işlemleri sebebiyle oluşan toz birikimini engellemek ve etrafa dağılan hafriyat kalıntılarının çevreye verdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmak amacıyla belediye personelleri saha çalışmalarına hız verdi.

Belediyeye bağlı saha ekipleri, kazı yapılan güzergâhlarda gün içerisinde üç farklı zaman diliminde temizlik mesaisi harcıyor. Yürütülen faaliyetlerde kazı alanlarında ortaya çıkan atık ve hafriyat malzemeleri bölgeden uzaklaştırılıyor. Tozlanmanın önüne geçmek amacıyla cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Hayata geçirilen yıkama ve hijyen uygulamalarıyla, ilçe sakinlerinin doğalgaz altyapı yenileme sürecinden minimum düzeyde etkilenmesi hedefleniyor. Böylece vatandaşların günlük rutinlerini daha sağlıklı ve tozsuz bir ortamda sürdürmeleri amaçlanıyor.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre; doğalgaz hat döşeme işlemleri devam ettiği sürece, kazı yapılan tüm noktalarda atık toplama, temizlik ve yol yıkama işlemlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.