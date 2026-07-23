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Kaynak: DHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarihi sit alanında gerçekleştirilen kaçak kazıya jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu bölgede yaklaşık 35 metre uzunluğunda tünel açan 5 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki sit alanında denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde tarihi alanın altında uzun bir tünel açıldığı tespit edildi.

Operasyon sırasında tünel içerisinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alınırken, bölgede yapılan aramalarda 1 jeneratör, 3 hilti, 1 jet taşı, 1 kazma, 1 projektör, 4 litre benzin, 35 metre elektrik kablosu, 2 bıçak, 5 çift ayakkabı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi