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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, Yörük-Türkmen kültürünün korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla iki gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu yılın odağında göçer mutfak kültürü var

Etkinliğin bu yılki teması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla belirlenen “Ocaktan Saca, Sütten Aşa: Göçer Kültürde Yeme İçme Geleneği” olarak açıklandı. Tema kapsamında göçebe yaşamın mutfak kültürü, üretim yöntemleri ve geleneksel beslenme alışkanlıkları çeşitli programlarla ele alınacak.

Geleneksel Yörük Göçü yeniden canlandırılacak

Toyun ilk günü olan 6 Haziran’da program, saat 12.00’de Devetaşı Mevkii’nden başlayıp şölen alanında sona erecek Geleneksel Yörük Göçü ile açılacak. Yörük yaşamının simgelerinden biri olan göç geleneği, bu etkinlikle yeniden canlandırılacak.

Aynı gün saat 17.00’de, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörtümer Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çandarlı’nın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirilecek. Günün kapanışı ise saat 20.00’de yakılacak Yörük Ateşi ile yapılacak.

Halk müziğinin sevilen sanatçıları sahne alacak

7 Haziran Pazar günü de etkinlikler gün boyunca devam edecek. Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Sümer Ezgü’nün konser vereceği programda; İsmail Uzunoğlu, Nurcan Altınok, Sabri Özdemir ve Yasin Akkaya da sahne alarak katılımcılarla buluşacak.

Başkan Aras’tan davet

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek Yörük-Türkmen kültürünün Muğla’nın en önemli değerleri arasında yer aldığını vurguladı. Aras, kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen toyda vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyacaklarını belirterek, herkesi 6-7 Haziran tarihlerinde Düzeyn Mevkii’nde gerçekleşecek etkinliklere katılmaya çağırdı.