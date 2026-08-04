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Kaynak: AA

Kayseri-Niğde karayolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yana devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri’deki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...