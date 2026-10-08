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BirGün’den İlayda Sorku’nun haberine göre ulaştırma projelerinde kazandığı yüklü kamu ihaleleriyle dikkat çeken ve kamuoyunda "Cemil Hoca" lakabıyla tanınan Cemil Demir'in şirketi, portföyüne yeni bir anlaşma daha ekledi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından "İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Bakım İşletme Tesisleri İkmal İnşası" başlığıyla açılan ihalede teklifler 24 Eylül tarihinde pazarlık usulü toplandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından iş Demce Yapı'da kalırken, taraflar 5 Ekim tarihinde 13 milyar 478 milyon 639 bin 882 liralık resmi mukaveleye imza attı.

AYNI GÜZERGÂHTA İKİNCİ DEV ANLAŞMA

Söz konusu otoyol hattı için geçmişte düzenlenen ilk ihalede de devasa kamu bütçesi aynı şirkete aktarılmıştı. KGM 2024 yılında "İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu Yapım İşi" için rekabete kapalı pazarlık usulüyle ihaleye çıkmış, bu süreci Antaş Altyapı ile Demce Yapı ortaklığı göğüslemişti. Böylelikle Demce, iki yıl önce ortak olarak üstlendiği dev projenin ardından, aynı hat için düzenlenen 13,5 milyar liralık yeni otoyol ihalesini de hanesine yazdırmış oldu.

DEMİR AİLESİNİN ŞİRKETLERİ REKOR BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

"Cemil Hoca" adıyla bilinen Cemil Demir ile ailesinin yönetimindeki firmalar, AK Parti iktidarı dönemindeki kamu yatırımlarıyla sürekli büyüyen bir yapı sergiliyor. Demir'in şirketlerinin aldığı bazı büyük işler, iktidara en yakın müteahhitlik firmalarının dahi geride kalmasına yol açtı. Yönetim kurulu koltuğunda Cisem Demir'in oturduğu İntekar Yapı ile Cemil Demir'e ait Demce Yapı'nın kamudan aldığı projelerin toplam büyüklüğü milyarlarca lirayı katladı.

İntekar Yapı devlet kurumlarıyla 53,6 milyar lira değerinde 62 adet sözleşme imzalarken, Demce Yapı ise 39 ayrı ihale sonucunda 108,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

KOZAN YOLUNDAKİ ÇÖKME VE DİĞER BÜYÜK PROJELER

İntekar Yapı'nın geçmiş işlerindeki sicili incelendiğinde Adana'daki Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli güzergâhı da görülüyor. Şirket yolun ilk iyileştirme ihalesini yaklaşık 780 milyon liraya üstlenmiş, ancak tamamlanan çalışmaların ardından yolda çökmeler yaşanmıştı. Yaşanan bu olumsuzluğun ardından Karayolları aynı rotayı tekrar ihaleye açmış ve iş yine değişmeyerek aynı firmaya verilmişti. İkinci sözleşmenin bedeli yaklaşık 1,8 milyar liraya çıkarken, her iki sürecin de Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesindeki pazarlık usulüyle yapılması dikkat çekti.

Öte yandan Demir ailesinin firmaları karayollarının yanı sıra demiryolu yatırımlarından da milyarlarca liralık pay aldı. KGM'nin düzenlediği bazı projeler ve maliyetleri şu şekilde listelendi:

Zonguldak Çevre Yolu: 28,9 milyar TL

Siirt-Kurtalan Demiryolu: 18,8 milyar TL

Yeniköprü-Yüksekova Yolu: 7,1 milyar TL

Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi İstasyon Yolları: 6,7 milyar TL