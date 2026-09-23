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Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen ancak çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan ya da kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteğiyle ayrılan adaylara yönelik kararını üniversitelere iletti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında alınan kararla, şartları taşıyan öğrencilere eğitim hayatlarına başlama ve devam etme imkanı tanındı.

GEÇİCİ MADDE İLE YASAL GÜVENCE SAĞLANDI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85'inci madde doğrultusunda hayata geçirilen düzenleme, 2026 YKS sürecinde mağduriyet yaşayan veya hakkından feragat eden adayları kapsıyor. YÖK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haklardan yararlanacak öğrencilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapabilecekleri belirtildi.