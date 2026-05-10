Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dün Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u iki kez geri düştüğü maçta 4-2 mağlup ederek üst üste 4. kez şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Mauro Icardi taraftarların hep bir ağızdan kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısını söylemesiyle duygusal anlar yaşamıştı.

DUYGULARINI KELİMELERE DÖKTÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde gözleri dolan Icardi yayıncı kuruluşun ısrarla röportaj isteğini de geri çevirmişti.

Icardi şampiyonluk sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla dile getirdi.

GELECEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Arjantinli yıldızın mesajının sonunda 'Galatasaray zaten büyük, ama biz onu daha da büyüteceğiz.' sözleri ise yeni bir sözleşmeyle takımda kalacağının sinyali olarak yorumlandı.

ICARDI: 'BİR KEZ DAHA 'YAPAMAZ' ŞAMPİYONLUĞA DÖNÜŞTÜ'

Icardi şampiyonluk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arka arkaya 4 yıl boyunca sadece şampiyonluklar kazanmadık.

Bu 4 yıl boyunca her türlü eleştiriyi duydum. Şişman olduğumu, zayıf olduğumu söylediler. Bitkin olduğumu, sakatlandığımı, formda olmadığımı ya da eskisi gibi olmadığımı söylediler.

Belki haklıdırlar… Ama rakamlar ve istatistikler her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Gelin bir göz atın.

Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, satmak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan. Ama zaman, her şeyi ve herkesi yerine oturtur.

Ve işler kızıştığında, baskı ortaya çıktığında, gerçekten yüzleşmek gerektiğinde… Sadece çok az kişinin tarihi değiştirebilme gücü vardır.

Bir kez daha, 'yapamaz' şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, cin lambayı ovuyor ve takımın en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkıyor.

Ama her şeyden önce, size teşekkürler. Herkese değil… En zor anlarda bile inanmayı, şarkı söylemeyi, yanımda olmayı ve beni savunmayı asla bırakmayanlara.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulmuş herhangi bir yalandan daha değerli.

Bütün yeni neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz. Ve büyüklerin saygısı ve hayranlığı da bedava verilmez… kazanılır ve gerçektir, samimidir.

Tarihimize bir kupa daha. Çünkü her zaman dediğim gibi…

'Galatasaray zaten büyük, ama biz onu daha da büyüteceğiz.'