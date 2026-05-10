Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı

Suudi Arabistan, Türkiye’de en az iki büyük ölçekli GES yatırımı gerçekleştirecek. Yatırımların tamamı dış finansman yoluyla "doğrudan yabancı yatırım" statüsünde yapılacak. Üretilen elektrik, 30 yıl boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Süre sonunda tesisler, bedelsiz olarak EÜAŞ mülkiyetine devredilecek.