Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji alanında stratejik bir iş birliği süreci başlıyor. Şubat ayında iki ülke arasında imzalanan devletlerarası protokol uyarınca, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de inşa edeceği Güneş Enerjisi Santralleri (GES) karşılığında, devletin 30 yıl boyunca elektrik alım garantisi sağladığı öğrenildi.
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji protokolünün detayları netleşti: En az iki GES yatırımı karşılığında devletten 30 yıllık alım garantisi alan Suudi tarafında, dünya enerji devi Saudi Aramco da Türkiye’deki akaryakıt ve enerji tesislerini mercek altına aldı.
Meclis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad ziyareti sırasında imzalanan ve yenilenebilir enerji projelerini kapsayan anlaşma, uygulama aşaması için Meclis’e sunulan yasa teklifiyle netleşti.
Suudi Arabistan, Türkiye’de en az iki büyük ölçekli GES yatırımı gerçekleştirecek. Yatırımların tamamı dış finansman yoluyla "doğrudan yabancı yatırım" statüsünde yapılacak. Üretilen elektrik, 30 yıl boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Süre sonunda tesisler, bedelsiz olarak EÜAŞ mülkiyetine devredilecek.
Dünya Devinden Kritik Ziyaret Anlaşmanın ardından diplomatik trafik hızlanırken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın Ankara temaslarıyla eş zamanlı olarak, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco da harekete geçti.
Edinilen bilgilere göre, Aramco’dan üst düzey bir heyet, Türkiye’deki enerji ve akaryakıt tesislerinde incelemelere başladı.
Gazeteci Olcay Aydilek’in gündeme getirdiği ve Ankara’daki kaynaklarca doğrulanan ziyarette, heyetin özellikle akaryakıt sektöründeki stratejik tesisleri gezerek yatırım potansiyelini değerlendirdiği belirtildi.
Bir yetkili, Aramco'nun olası yatırımına ilişkin, "Bizim de kulağımıza geliyor. Göreceğiz" dedi.