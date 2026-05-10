Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı

Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji protokolünün detayları netleşti: En az iki GES yatırımı karşılığında devletten 30 yıllık alım garantisi alan Suudi tarafında, dünya enerji devi Saudi Aramco da Türkiye’deki akaryakıt ve enerji tesislerini mercek altına aldı.

Haberi Paylaş
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 1

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında enerji alanında stratejik bir iş birliği süreci başlıyor. Şubat ayında iki ülke arasında imzalanan devletlerarası protokol uyarınca, Suudi Arabistan’ın Türkiye’de inşa edeceği Güneş Enerjisi Santralleri (GES) karşılığında, devletin 30 yıl boyunca elektrik alım garantisi sağladığı öğrenildi.

1 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 2

Meclis’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Riyad ziyareti sırasında imzalanan ve yenilenebilir enerji projelerini kapsayan anlaşma, uygulama aşaması için Meclis’e sunulan yasa teklifiyle netleşti.

2 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 3

Suudi Arabistan, Türkiye’de en az iki büyük ölçekli GES yatırımı gerçekleştirecek. Yatırımların tamamı dış finansman yoluyla "doğrudan yabancı yatırım" statüsünde yapılacak. Üretilen elektrik, 30 yıl boyunca Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından satın alınacak. Süre sonunda tesisler, bedelsiz olarak EÜAŞ mülkiyetine devredilecek.

3 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 4

Dünya Devinden Kritik Ziyaret Anlaşmanın ardından diplomatik trafik hızlanırken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın Ankara temaslarıyla eş zamanlı olarak, dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco da harekete geçti.

4 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 5

Edinilen bilgilere göre, Aramco’dan üst düzey bir heyet, Türkiye’deki enerji ve akaryakıt tesislerinde incelemelere başladı.

5 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 6

Gazeteci Olcay Aydilek’in gündeme getirdiği ve Ankara’daki kaynaklarca doğrulanan ziyarette, heyetin özellikle akaryakıt sektöründeki stratejik tesisleri gezerek yatırım potansiyelini değerlendirdiği belirtildi.

6 7
Dünyanın en büyüğü Türkiye’ye geliyor: Ankara kulislerinden sızdı - Resim: 7

Bir yetkili, Aramco'nun olası yatırımına ilişkin, "Bizim de kulağımıza geliyor. Göreceğiz" dedi.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro