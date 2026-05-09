Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da maç sonu Arjantinli yıldız Mauro Icardi duygu dolu anlar yaşadı.
ICARDI 'AŞKIN OLAYIM' ÇALINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Rams Park’ta büyük kutlama başladı.
Tribünlerde uzun süre tezahüratlar yapılırken stat hoparlörlerinden Mauro Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı çaldı.
Taraftarların hep bir ağızdan şarkıya eşlik etmesiyle birlikte Icardi gözyaşlarını tutamadı.
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 9, 2026
