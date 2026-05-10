Milyonlarca emekli, Temmuz ayı zam oranlarını beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan gündemi sarsacak bir hesaplama geldi. Emekli aylıklarının alım gücünün geçmişteki seviyesine dönmesi için "intibak" ve "seyyanen zam" vurgusu yapan Erdursun, Temmuz 2026 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık kaybının net 28 bin TL'ye ulaştığını belirtti.
SGK uzmanı Özgür Erdursun ezberleri bozdu: Emekli maaşları bu seviyeye getirilmeli
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarındaki erimeyi rakamlarla ortaya koydu. 2023 yılında memura verilen ancak emekliden esirgenen seyyanen artışın bugünkü değerini hesaplayan Erdursun, Temmuz 2026 için kritik rakamı açıkladı. Erdursun, "Emekli aylıklarına 28 bin TL ilave artış yapılmalı" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, krizin miladı olarak Temmuz 2023’ü işaret etti. O dönemde devlet memurlarına verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen artışın, enflasyon farklarıyla birlikte bugünkü değerinin çok daha yüksek olduğunu hatırlatan uzman, "Sadece memurların aylıkları değer kaybetmedi, tüm emeklilerin aylıkları eridi. Ancak bu artış emekliye yansıtılmadı. Bugün gelinen noktada bu bir hak kaybıdır" dedi.
TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2023'teki 8 bin 77 TL'lik tutar, her 6 ayda bir güncellenerek devasa bir rakama ulaştı. Erdursun’un paylaştığı verilere göre:
2026 Nisan sonu itibarıyla: 8 bin 77 TL’nin değeri SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 26 bin 115 TL, memur emeklisi için 25 bin 207 TL oldu.
Temmuz 2026 projeksiyonu: Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklendiğinde, bu rakamın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 28 bin TL, memur emeklileri için ise 27 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.
Erdursun, önerdiği bu artış tutarlarının mevcut emekli maaşlarından yüksek olmasının, durumun vahametini gösterdiğini vurguladı:
"Söylediğimiz rakamlar emekli aylıklarından fazla olabilir. Bu da bize aylıkların nasıl eridiğini kanıtlıyor. Oransal zamlarla bu yarayı kapatamazsınız. Emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bu tutarların aylıklara doğrudan 'seyyanen' eklenmesi ve üzerine enflasyon farkı verilmesi şarttır."
Ekonomik krizin sorumlusunun emekli olmadığını hatırlatan Erdursun, hükümet yetkililerine seslenerek; vergi gelirleri ve sigorta primleri artarken emeklinin payının düşürülmemesi gerektiğini ifade etti.
Erdursun, Temmuz ayında yapılacak düzenlemede bu "kayıp tutarlarının" baz alınması gerektiğini savundu.