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Cumhurbaşkanlığı'nın YÖK'e gönderdiği yazıda, kamu görevlileri ve akademisyenlerin sosyal medya gelirlerinin 657 sayılı kanundaki ticari yasak kapsamında olduğu belirtilmiş, kararın ardından bazı akademisyenler YouTube yayınlarını durdurmuştu.



Akademik kariyerine devam etmesi halinde ayaklarını uzatıp 150 bin lira maaş alabileceğini belirten Özkara, istifa edip YouTube’a devam edebilmesinin tek yolunun Katıl ve Kreosus üzerinden verilecek destekler olduğunu kaydetti.







YÖK tarafından alınan yasak kararının ardından YouTube kanalının geleceğine ilişkin izleyicilerine seslenen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, “Benim bunu devam ettirebilmem tek yolu sizlerin bu desteği verebilmesinden geçiyor” dedi. Kanalı kapatmak ya da istifa etmek olarak iki seçeneği olduğunu ifade eden Özkara, devlet üniversitelerindeki çalışma koşullarına değinerek şu ifadeleri kullandı:



'İKİ SEÇENEK VAR: YA KANAL KAPANACAK YA AKADEMİYE DEVAM'

“İki seçeneğimiz var. Birincisi: kanalı kapatmak ve benim akademik hayatıma devam etmem. Kıdemli profesör olmaya 8 ayım kaldı. 150.000 TL maaş almaya başlıyorum. Türkiye’de profesör çok rahat. Devlet üniversitesinde kimse size ‘Ne yaptın?’ diye sormuyor valla. Hiçbir yayın yapmayıp, ayakları uzatıp, her ayın 15’inde maaşını alan profesörlerimiz var. Dolayısıyla her ayın 15’inde 150.000 TL maaş alıp, çocuk yapıp, güzel bir hayat yaşayabilirim.”

“SÜRDÜREBİLMEMİN TEK YOLU SİZLERİN BU DESTEĞİ VEREBİLMESİ”

YouTube’a devam etmesinin ancak Katıl ve Kreosus üzerinden verilecek destekle mümkün olabileceğini ifade eden Özkara;

“Diğer seçeneğimiz ise YouTube’a devam etmem. Burada gerçekten, anlamlı bir şekilde sahip çıkmanız gerekiyor. Katıl ve Kreosus üzerinden destek verilmesi gerekiyor. Diğer türlü benim istifa edip sürdürebilmemin mümkünatı yok. Ben bir tarafta 25 yıl boyunca 150.000 TL alacağım bir işten vazgeçeceğim. Şu ana kadar Katıl’dan gerçekten destek verdiniz. 2 yılda yaklaşık 6 milyon TL’lik bir para biriktirebilmişiz. Benim bunu devam ettirebilmem tek yolu sizlerin bu desteği verebilmesinden geçiyor.” dedi.





