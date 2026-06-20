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Kaynak: İHA

Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, Fatih İnal (19) idaresindeki otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Feci kazada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Fatih İnal ile araçtaki diğer öğrenci Ahmet İnal (19) yaralandı.

Fatih İnal

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı.

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ahmet İnal'ın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Fatih İnal'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.