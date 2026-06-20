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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde başladı. Öğrenciler, erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi.

Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına alındı. Aileler de sınav öncesinde çocuklarını yalnız bırakmadı. Veliler çocuklarına başarı dileklerinde bulunurken, okul çevresinde yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı YKS’nin ilk oturumunda öğrenciler görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına geçti. Öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaparken, veliler ise okul çevresinde heyecanla bekledi.

EN GENÇ 16, EN YAŞLI 87

Bu yıl sınava girecek en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında. Sınava toplamda 2.424.560 kişi başvurdu.