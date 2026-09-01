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Kaynak: AA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleştiği ifade edildi.

Bu puan türünde ilk 1000'deki adaylardan 194'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, 135'i Bilgisayar Mühendisliğine, 43'ü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine, 38'i Endüstri Mühendisliğine, 24'ü ise Uçak Mühendisliğine yerleşimi yapıldı.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program hukuk oldu. Hukuk programına ilk 1000'deki adaylardan 185'i yerleşirken, bu programı 181 adayın yerleştiği işletme ve 171 adayın yerleştiği iktisat programları izledi.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000'e giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü. Bu adaylardan 57'si tıp, 14'ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12'si Bilgisayar Mühendisliği, 9'u Endüstri Mühendisliği programları takip etti.

Sözel puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşimi yapıldı. Tarih programlarını 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği takip etti. Sözel puan türünde ilk 1000'e giren 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti. Türk Dili ve Edebiyatına 48, İlahiyat programına ise 46 aday yerleşimi gerçekleştirildi.