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Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği maraton sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sosyal medya hesabı üzerinden bir tebrik mesajı yayımlayan Ersoy, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan ykssonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabileceklerini belirtti. Adayların adreslerine herhangi bir basılı sonuç belgesi postalanmayacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ

Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayları şimdi de kayıt telaşı bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanan resmi kayıt tarihleri şu şekilde belirlendi:

Elektronik Kayıtlar (E-Kayıt): 24-26 Ağustos 2026

Yüz Yüze Kayıtlar: 24-28 Ağustos 2026

Önemli Not: E-kayıt imkanından faydalanan adayların, üniversitelerinin resmi web sitelerinde yayımlanan belgelere ve tarihlere dikkat etmesi gerekiyor. İşlemlerini şahsen yapacak adayların ise belirtilen tarihler arasında yerleştikleri üniversiteye bizzat başvurmaları şart.

YERLEŞEMEYEN ADAYLAR İÇİN "EK TERCİH" FIRSATI

Süreci başarıyla tamamlayan gençleri, onlara destek olan öğretmenleri ve büyük fedakarlıklar gösteren aileleri tebrik eden Prof. Dr. Ersoy, ilk yerleştirmede umduğunu bulamayan adaylar için de moral veren bir hatırlatmada bulundu. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler için önümüzdeki günlerde başlayacak olan ek tercih sürecinin yeni bir imkan yaratacağı vurgulandı.