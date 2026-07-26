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Kaynak: Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, adaylara yol gösterecek 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Kılavuza göre üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 225 bin 76, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 473 bin 113, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 143 bin 270 aday katıldı.

TOPLAM KONTENJAN 805 BİN 747 OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), istihdam planlaması, iş gücü ihtiyacı ve geleceğin meslek alanlarına yönelik değerlendirmeler doğrultusunda kontenjanlarda düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yükseköğretim kurumlarında;

Ön lisans programlarında 371 bin 476

Lisans programlarında 407 bin 80

Özel yetenek programlarında 27 bin 191

olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan ayrıldı.

Kontenjanların 602 bin 117'si devlet üniversitelerine, 184 bin 914'ü vakıf üniversitelerine, 18 bin 716'sı ise KKTC'deki üniversitelere tahsis edildi.

Ayrıca okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadın adaylar için ise 10 bin 363 özel kontenjan oluşturuldu.

16 YENİ PROGRAM İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK

YÖK tarafından açılan 7 lisans ve 9 ön lisans programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

İlk kez öğrenci alacak lisans programları ve kontenjanları şöyle:

Tarih ve Yapay Zeka: 10

Felsefe ve Yapay Zeka: 18

İşletme ve Yapay Zeka: 10

Finansal Teknoloji: 30

Biyoteknoloji ve Genetik: 40

Paramedik: 40

Balıkçılık Teknolojisi: 30

Ön lisans programları ise şöyle sıralandı:

Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama: 80

Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon: 30

Dijital Oyun Teknolojileri: 60

Mobil Güvenlik Teknolojileri: 30

İlaç Üretim Teknolojisi: 30

Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği: 90

Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği: 105

Laboratuvar Hayvanları: 30

Balıkçılık Teknolojisi: 30

Açık öğretime iki yeni bölüm eklendi

YÖK, açık öğretim programlarına da "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" bölümlerini ekledi.

Her iki programa 250'şer kontenjan ayrılırken, yeni açılan bölümlerin toplam kontenjanı 1.163 olarak belirlendi.

TIP, HUKUK VE MÜHENDİSLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Bu yıl bazı bölümlere ayrılan kontenjanlar şöyle:

Tıp: 18 bin 627

Hemşirelik: 16 bin 845

Bilgisayar Mühendisliği: 13 bin 430

Psikoloji: 10 bin 465

Hukuk: 8 bin 812

Diş Hekimliği: 6 bin 587

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 5 bin 98

Mimarlık: 3 bin 906

Beslenme ve Diyetetik: 3 bin 539

Eczacılık: 3 bin 166

HUKUK FAKÜLTELERİNDE BAŞARI SIRALAMASI DEĞİŞTİ

YÖK, hukuk fakültelerine girişte uygulanan başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine indirdi.

Diğer başarı sıralaması şartları ise şöyle açıklandı:

Tıp fakülteleri: İlk 50 bin

Diş hekimliği fakülteleri: İlk 80 bin

Eczacılık fakülteleri: İlk 100 bin

Mimarlık fakülteleri: İlk 250 bin

Öğretmenlik programları: İlk 300 bin



YAPAY ZEKA VE BİLİŞİM ALANLARINDA KONTENJANLAR ARTIRILDI

Ön lisans düzeyinde bilgisayar ve bilişim bilimleri programlarının kontenjanı 2022'deki 29 bin 944'ten yüzde 107 artışla 62 bin 104'e yükseldi.

Lisans düzeyinde ise Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerin de yer aldığı bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki kontenjanlar yüzde 23 artırılarak 53 bin 817'ye çıkarıldı.

OSB MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE SPOR BİLİMLERİNDE ARTIŞ

Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanı 2022'de 2 bin 499 iken yaklaşık yüzde 70 artışla 4 bin 245'e ulaştı.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların toplam kontenjanı geçen yıla göre yüzde 11 artırılırken, Spor Bilimleri fakültelerinin kontenjanı 14 bin 846 olarak belirlendi.

SİBER GÜVENLİK PROGRAMLARINA 772 KONTENJAN

YÖK, siber güvenlik alanındaki programların kontenjanlarını da artırdı.

Bu kapsamda Siber Güvenlik programlarına toplam 772 kontenjan ayrıldı.