Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalından paylaştığı videoda mutlak butlan sonrası CHP'nin bölünme senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdil, "Tarihte CHP'den kopan hiçbir parti ilk seçimde başarı elde edemedi" derken, "Bu bölünme yalnızca Erdoğan'a yarar" dedi.

Özdil'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"CHP'deki butlan kutuplaşması adım adım yeni partiye gidiyor. Burası artık neredeyse kesin. 2010 yılından beri yürütülen 'guguk kuşu operasyonu'nda son aşamaya gelindi. Cumhuriyet Halk Partisi, tıpkı 12 Eylül darbesinde yaptıkları gibi en az iki parçaya, belki de üç parçaya bölünecek. Özgür Özel'in medyası yeni parti için toplumu hazırlıyor. Habire teşvik edici anketler yayınlanıyor. Yüzde 35'i rahat rahat geçeceği, hatta yüzde 40'ı bile geçebileceği falan anlatılıyor. Geriye kalan Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin yüzde 1'in altında düşeceği anlatılıyor, 'yüzde 1 bile alamaz' deniyor."

"ALTI OK VE ÜÇ HİLAL VARLIĞINI DAİMA SÜRDÜRÜR"

"Halbuki geçen hafta siyasi tarihimizin özetini burada anlatmaya gayret etmiştim. Cumhuriyet tarihimiz boyunca 400'den fazla siyasi parti kuruldu. Hepsi gelip geçici oldu. Altı ok ve üç hilal, seçmen aidiyeti en yüksek logolardır. Diğer partiler açılır kapanır, bu iki logo daima hayatını sürdürür. Bu somut gerçek."

"TARİHTE İLK SEÇİMDE BAŞARILI OLAN YOK"

"CHP bünyesinden çıkıp, CHP'den ayrılıp katıldığı ilk seçimde iktidar olan yeni bir parti yok. İstisnai örneği bile yok. Yani Bülent Ecevit'in DSP'si bile bunu başaramadı. İsmet İnönü'nün manevi mirasıyla gelen Erdal İnönü'nün SHP'si bile bunu başaramadı. Tabii ki sonraki seçimlerde, sonraki yıllarda koalisyonlarla iktidar veya iktidar ortağı oldular ama kurulduktan sonra katıldıkları ilk seçimde feci sonuçlar aldılar. CHP'nin kendisi bile bakın, 12 Eylül'de kapatıldı, sonra yeniden açıldıktan sonra ilk seçimde başarısız oldu."

"BÖLÜNME ERDOĞAN'A YARIYOR"

"Çünkü siyasi tarihimiz somut olarak gösteriyor ki; CHP'nin bölünmesi, içinden yeni yeni partiler çıkması daima sağ partilerin iktidar olmasını sağlıyor. Somut gerçek bu. 1994 yılından bu yana mesela Türk halkının siyasal sosyolojisini yansıtan somut istatistikleri ben buradan yıl yıl anlattım. CHP'nin bölünmesi sadece Tayyip Erdoğan'a yarıyor. CHP üçe bölünmüş olduğu için 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP bölünmüş olduğu için 2002'de tek başına iktidar oldu, rejimi değiştirdi."

"DUYGULARIMIZ AKLIMIZIN ÖNÜNE GEÇEBİLİYOR"

"Ama nafile tabii. Herkes inanmak istediğine inanıyor. AKP'den bıkıp usandığımız için, yani bir an önce böyle saray rejiminden kurtulmak istediğimiz için insanlar gerçekler yerine duymak istediğine inanıyor. Duygularımız aklımızın önüne geçebiliyor.

FATİH ALTIYLI'YA CEVAP

Değerli Fatih Altaylı mesela... Sağ olsun isim vermemiş ama benim gibi düşünenlerin salak olduğunu söylemiş. Haklı aslında, biliyor musunuz? Çünkü ısrarla guguk kuşu operasyonunu anlattığımıza göre... Yani uğradığımız bunca hakarete rağmen hala CHP'ye kıyamadığımıza göre... Hala CHP'nin başarısı için uğraştığımıza göre... Yani uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmamıza rağmen hala CHP seçmenine bir şey anlatmaya çalıştığımıza göre... Salağın önde gideniyiz."