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"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. "Dini değerleri aşağılama" suçlamasının yanı sıra dosyasına "cumhurbaşkanına hakaret" iddiası da eklenen Göktaş’a destek vermek isteyen çok sayıda vatandaş adliyede toplandı.

Göktaş'a destek olmak isteyen birçok siyasi isim ve yurttaşlar adliye önüne geldi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de Göktaş'a destek olmak için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Birgün'de yer alan habere göre, Deniz Göktaş'ın da yer aldığı 'Tuz-Biber' stand-up ekibi de destek için adliyeye geldi. Savcılık katına ve adliye önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi konuşlandırıldı. Desteğe gelenler "Deniz Göktaş yalnız değildir" sloganları attı.

Göktaş'ın 11.20 civarında başlayan savcılık ifadesi tamamlanan Göktaş'a mahkeme tutuklama talep edildi. Göktaş'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...